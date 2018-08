Diputados en Yucatán con bajo nivel académico

El 44% de los diputados que integrarán la LXII legislatura en el Congreso de Yucatán carecen de estudios profesionales, lo cual representa el bajo perfil de quienes tomarán decisiones en la vida política y económica de la entidad.

La LXII legislatura que entrará en funciones está integrada por 25 diputados de los diferentes partidos políticos, de los cuales 11 no tienen en su hoja de registro algún título profesional que avale sus capacidades.

Sólo 14, que representan el 56% cuenta con estudios de nivel licenciatura. Esto se debe a que la Constitución Política no exige ningún requisito de carácter escolar para ser diputado.

El artículo 55 de la Constitución, detalla que solo es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario o vecino del estado que aspire a representar, no estar en servicio activo en el Ejército o la policía, no ser alto funcionario en cualquiera de los tres Poderes de la Unión u órganos autónomos, ni ser ministro de algún culto religioso.

Es decir que la Constitución permite llegar al Congreso a cualquier mexicano que tenga cierta representatividad, sin importar su nivel académico.

Para el caso de los senadores, el único requisito que cambia con respecto a los diputados es la edad, ya que para ser senador de la República se requiere tener 25 años cumplidos.

Por eso en cada elección el reclamo ciudadano es que a los diputados locales, federales y senadores se les exija un mayor nivel de profesionalización, incluso en la plataforma Change.org se han registrado peticiones dirigidas al mismo Congreso de la Unión, al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte para hacer obligatorio que cualquier persona que aspire a representarnos tenga como mínimo el grado de licenciatura, pues en legislaturas pasadas hubo diputados federales que no contaban con educación primaria terminada, pero si percibían al mes los 148 mil pesos, libres de impuestos.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se quedó sin diputados plurinominales en el Congreso del estado, debido a que con 366 mil 294 votos obtuvo la mayoría en 10 distritos uninominales y no podría exceder la sobre-representación establecida en el artículo 329 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.

El Consejo General del Iepac repartió las 10 diputaciones plurinominales, de las cuales el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibió cuatro, Acción Nacional (PAN) dos y los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (PNA) se llevaron uno cada uno.

De ese modo la LXII Legislatura que iniciará el próximo 1 de septiembre, las bancadas estarán conformadas por 10 diputados del PRI; 6 del PAN; 4 de Morena; 2 de MC; uno del PVEM, uno del PRD, y uno del Panal, lo que confirma que el próximo gobernador, Mauricio Vila Dosal no tendrá la mayoría.

La bancada del PRI estará conformada por: Marco Rodríguez Ruz del distrito VI de Kanasín; no se encontró información de sus estudios en el Registro Nacional de Profesiones (RNP); Felipe Cervera Hernández en el VII de Mérida, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady); Enrique Castillo Ruz en el VIII de Umán, tiene la carrera trunca en Administración de Empresas, esto según la página del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura en la cual el formó parte; y Lila Frías Castillo en el IX de Progreso, en la página del RNP se encontró que cuenta con la Licenciatura en Ingeniería Industrial por el Tecnológico de Mérida, y una maestría en Gestión de la Calidad, por la Universidad del Mayab.

Así como Mirtha Arjona en el X de Tizimín, no se encontró registro profesional; María Teresa Moisés Escalante en el XI de Valladolid, no se encontró registro profesional; Janice Escobedo Salazar en el XIIde Tekax es Licenciada en Contador Público por la Uady; en lo que respeta a Luis Borja Romero en el XIII de Ticul; Karla Franco Polanco en el XIV de Tecoh, y Warnel May Escobar en el XV de Izamal, no se les encontró registro profesional.

La fracción blanquiazul está compuesta por Paulina Viana Gómez que ganó en el distrito I de Mérida, tiene el título de Licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Mérida.

Víctor Merari Sánchez Roca en el II según su CV, estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Mesoamericana (UMSA), y su título profesional está en proceso y Manuel Díaz Suárez, quien se reeligió en la V demarcación, en su registro profesional aparece con Licenciatura como Médico Cirujano.

Los plurinominales panistas son la actual senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, es Maestra en Administración Pública por la Universidad Anáhuac; la diputada federal Kathia Bolio Pinelo, de acuerdo a su CV tiene la Licenciatura en Derecho, sin embargo no se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas, pero cuenta con amplia trayectoria política dentro de su partido y Ángel Antonio González Escalante, por repechase como uno de los “mejores perdedores” en la elección pasada, según el RNP cuenta con la Licenciatura en Ingeniería Mecánica, por el Tecnológico de Mérida.

Por el Movimiento de Regeneración está Miguel Edmundo Candila Noh, quien ganó en el distrito III de la capital yucateca, en su Facebook señala que cuenta con estudios en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la UNAM, sin embargo no se encuentra en la página del Registro Nacional de Profesionales.

Como diputados de representación proporcional están: Leticia Euán Miss, no se encontró registro alguno de sus estudios profesionales y de repechaje José Antonio Figueroa Jiménez (distrito I), quien según en su red social Facebook cuenta con estudios en el Instituto Tecnológico de Mérida, pero en el Registro Nacional de Profesionales no se encontró registro alguno, finalmente Fátima Perera Salazar (distrito XI), tampoco se encontró registro alguno de sus estudios.

Por movimiento naranja tendrá curules por primera vez en el Congreso de Yucatán, los cuales estarán ocupados por Milagros Romero Bastarrachea, quien ganó el distrito IV de Mérida, según redes sociales es Licenciada en Educación, pero no se encontró información en la página oficial de profesionistas y la coordinadora estatal de ese partido, Silvia López Escoffié, es Licenciada en Derecho por la Universidad Mesoamericana de San Agustín, y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad del Mayab.

Por el partido del Sol Azteca, el diputado plurinominal será el dirigente de ese partido, Alejandro Cuevas Mena, de acuerdo a la página de la Cámara de Diputados, de la legislatura LXII, cuenta con la Licenciatura en Educación en Ciencias Sociales, pero no se encuentra en el RNP; por el PVEM será el presidente estatal Harry Rodríguez Botello Fierro, quienes legislarán por segunda ocasión, no cuenta con ningún registro profesional y Luis María Aguilar Castillo, dirigente de la Sección 57 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Yucatán será el diputado del Panal, en redes sociales señala que es maestro, sin embargo no se encontró registro profesional.

Por Movimiento Ciudadano y el PAN estarán en el Senado, la Contadora Pública Ana Rosa Payán, y Raúl Paz Alonso, quien según la Cámara de Diputados de la LXII legislatura, es licenciado en Economía, pero en el RNP no está registrado; José Elias Lixa Abimerhi, por el IV distrito, tiene una maestría en Gestión de Recursos Humanos por el Instituto Universitario Patria y es Licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida.

Jorge Carlos Ramírez Marín, quien ocupará un lugar en el Senado es Licenciado en Derecho por la Uady; Jesús Vidal Peniche por el I distrito del PRI-PVEM-Panal, no cuenta con RNP; María Esther Alonzo Morales por el II Distrito, en sus redes sociales señala que tiene estudios en la Uady, pero no cuenta con algún registro oficial.

Asimismo Juan José Canul Pérez, del V Distrito, no cuenta con ningún registro profesional.

El diputado federal electo, Roger Aguilar Salazar por Morena-PT-PES, no cuenta con registro profesional.