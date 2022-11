Diputados de Yucatán se oponen minuta de la Guardia Nacional

En la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron por mayoría el proyecto de Dictamen para rechazar el Acuerdo de la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Promovida por diputados del PAN con apoyo de Movimiento Ciudadano mantuvieron su postura para oponerse a la minuta de la permanencia de la Guardia Nacional hasta el 2028 y los trabajos del Ejercito en materia de Seguridad Pública.

Durante esta sesión imperó la mayoría de los panistas que argumentaron que la poca claridad en los recursos que serían asignados a las entidades federativas a través del Fondo para Seguridad, es lo que generó dudas, por lo que rechazaban dicha minuta.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Yucatán, Víctor Hugo Lozano Poveda asegura que esta respuesta es ante la falta de claridad de como serían distribuido los recursos en el tema de seguridad en los estados y los municipios.

"Acción Nacional no puede ir a favor de la minuta de la Guardia Nacional, aquí en Yucatán específicamente porque no hay claridad de como irán destruido los recursos, no está en la ley de disciplina financiera, no está incluido dentro del presupuesto federal y en ese sentido nosotros hemos tomado la decisión", argumento el líder de los panistas.

En una sesión de casi dos horas, los representantes de las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Morena y PRD entraron a discusión por la minuta presentada hace unos días por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

En defensa de esta minuta el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra salió en defensa que el documento pasara al pleno por FasTrak, lo cual augura el mismo destino en el pleno.

"Miles de elementos policiacos exponen su vida para que más de dos millones de yucatecos para que vivan tranquilos, desde el sexenio de Víctor Cervera se inició la modernización de la policía estatal y hoy vemos frutos, por eso estamos a favor que los recursos sean a favor del bienestar y seguridad de los mexicanos", dijo.

"En el PRI estamos en contra de que el ejército haga cosas que no les corresponde y la seguridad si le corresponde", agregó.

Asimismo, la diputada de Morena, Alejandra Novelo señaló que a pesar de tener la seguridad con la cuenta Yucatán, es necesario seguir blindando al estado y ser solidarios con las demás entidades que no han tenido las mismas herramientas para consolidarse en materia de seguridad pública.

Por su parte el diputado Rafael Echazarreta Torres instó a que el acuerdo este sustentado de forma legal acorde a lo que se está solicitando, "el procedimiento legislativo sería una aberración que esté mal sustentado, lo que pedimos es que se fundamente bien este acuerdo", indicó.

Y aunque previa a la votación, los diputados de distintas bancadas a pesar de no pertenecer a esta comisión ingresaron a la Sala de Usos Múltiples “Maestra Consuelo Zavala Castillo”, del Poder Legislativo, para intentar convencer a sus homólogos de recapacitar, pero todo fue en vano. Será este miércoles cuando dicha minuta sea votada en el pleno.

