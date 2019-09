Diputada de Yucatán tiene “vergüenza” de ser parte de un Congreso “mocho"

Para la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Silvia López Escoffié, escuchar las críticas por el rechazo del matrimonio igualitario en Yucatán, hace que le de “vergüenza” formar parte del Congreso del Estado.

La legisladora local mencionó lo anterior luego de que el actor Diego Luna dijera que el Congreso del Estado discrimina a las personas del mismo sexo por rechazar en dos ocasiones el matrimonio igualitario.

Diego Luna criticó al Congreso de Yucatán por no aprobar el matrimonio igualitario.

De hecho, el actor que le da vida a Miguel Ángel Félix Gallardo en la serie “Narcos México, hizo un llamado a los integrantes del Congreso a permitir la unión entre las parejas del mismo sexo en territorio yucateco.

“Estaba sentada en segunda fila, frente a los confererencistas, el lugar estaba atiborrado, había gente de todas las edades y clases sociales; cuando lo escuché me dio vergüenza”, afirmó la diputada.

El Congreso de Yucatán ha rechazado en dos ocasiones el matrimonio igualitario.

Sobre el tema, López Escoffié mencionó una vez más que Yucatán no está listo para dar el paso de aprobar el matrimonio igualitario, dando a entender que ella fue una de las que votó a favor de la reforma de ley.

Una diputada de Yucatán dijo tener vergüenza de ser parte de un Congreso "mocho".

Asimismo, añadió que realmente le emocionó la respuesta del público ante las palabras de Diego Luna, el cual fue de aprobación y no de rechazo. “Eso me confirmó que no estábamos mal cuando votamos a favor”.

Por su parte, Alejandro Cuevas, diputado local por la Revolución Democrática (PRD), lamentó que en la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz vean al Congreso de Yucatán como “mocho” o “mojigato”.