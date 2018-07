Diego Arreola busca medalla de oro en la Olimpiada Nacional

Diego Arreola Anguas alcanzó lo que tanto había soñado: con base a su esfuerzo logró colgarse la medalla de oro como campeón de la Olimpiada Nacional.

¿Qué significa esta presea?

Es el esfuerzo de todos los días de preparación y la dedicación de mis entrenadores para ir mejorando. Detrás de esta medalla hay muchas cosas que la gente no sabe y que como atleta me enorgullece porque no es fácil llegar a la cima.

¿Vendrán planes con la selección nacional?

Por la presea de oro que obtuve recibí la convocatoria para estar con el combinado mexicano para una concentración que será en estos días. Posteriormente, viajaré a Texas para un compromiso internacional en donde pretendo estar peleando por estar en el podio y representar bien a mi estado y país.

¿Cómo ha sido tu crecimiento?

En ascenso, esta fue mi cuarta Olimpiada donde estaba peleando terminar en el primer lugar. Con el esfuerzo logre terminar como campeón y ahora que vendrán compromisos más fuertes me estaré trabajando para no bajar mi nivel.

¿Cuáles son las expectativas en Texas?

Aprender lo más que pueda ya que estarán otras selecciones del mundo y siempre es una manera importante para conocer y mejorar la técnica. Me falta mucho que aprender y seguiré buscando mayor conocimiento porque me gustaría seguir en la selección para poder cumplir otros sueños como lo es estar en un Mundial.

¿Qué experiencia tienes en eventos internacionales?

El año pasado me tocó representar a México en el Open Internacional de Tea Kwon Do que se celebró en San José, Costa Rica. Fue una experiencia que me ayudo a crecer al terminar con la medalla de oro.

Sus cualidades

Se ha caracterizado por ser uno de los atletas con mejor rendimiento en la especialidad, tiene participación en Olimpiadas Nacionales y ahora busca fogueo internacional.

_Abraham Baeza.