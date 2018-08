Diario se reportan varios casos de violencia a mujeres en Yucatán

En lo que va del año, en Yucatán se han registrado dos feminicidios, y aunque la cifra es menor a la del año pasado, con nueve, no se descarta que haya más. Además, todos los días llegan mujeres con lesiones graves y golpes a diferentes instancias para pedir ayuda y asesoría ante este problema.

Según la representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Adelaida Salas Salazar, hoy las mujeres están viviendo violencia en casa y las niñas siguen siendo víctimas de violencia y abuso sexual; además, las autoridades tienen un sistema que no está funcionado.

“Ese nuevo sistema de justicia penal que están implementando tiene muchas fallas y no nos está dando resultado. Haz de cuenta, una niña fue violada y golpeada, llevamos a las autoridades al agresor y de repente se le ve libre porque no fue visto in fraganti”, mencionó la activista en una entrevista.