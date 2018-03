Diario La Verdad en exclusiva con la escritora colombiana Amalia Andrade en Mérida

escritora colombiana Amalia Andrade en Mérida

‘Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas’ de Amalia Andrade es un libro sobre el miedo. Sobre cómo funciona, cómo se adueña de nosotros y cómo nos persigue desde la infancia.

Por una parte es una biografía, por otra un manual, un trabajo con muchas cosas interesantes. La autora se expone demasiado compartiendo sus miedos más intensos y las consecuencias que estos produjeron en ella, pero esto crea una empatía con el lector, pues definitivamente y cómo se describe en este libro, todos de alguna u otra forma, en mayor o menor medida hemos experimentado algún temor. Es una trabajo que además nos invita a realizar una autorreflexión, la cual Amalia nos permite realizar con los ejercicios de autoanálisis personal ahí incluidos, todo esto le da otra utilidad adicional.

Gracias a la gentileza de Editorial Planeta pudimos entrevistar en exclusiva a esta talentosa escritora colombiana, la cual presentará ‘Las Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas’, en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, este sábado 10 de marzo, a las 12:45 horas en el Salón Ek Balam del centro de convenciones Yucatán Siglo XXI.

¿Dé donde sacaste el valor para exponer tanto en esta obra?

Mira yo creo que los escritores a veces como que nos metemos en unos proyectos que son vitales para nosotros, por un lado yo sabía que yo era una historia que necesitaba ser contada, que me pedía con urgencia encontrar un lugar por fuera en mi cuerpo, entonces de ahí salió y creo que uno no se da cuenta de cuanto de la dimensión de cuanto se ha expuesto hasta que le hacen preguntas como esta. Pero a lo que voy es que cuando uno escribe lo más importantes es precisamente entregarse a ese proceso de escritura de una manera fiel.

¿Cómo surgió la idea para este libro?

La idea de este libro en verdad surgió de mi propia relación de mi propia relación con el miedo y también nació de a lo mejor darme cuenta que nos relacionamos muy mal con el miedo, el miedo nos da mucho miedo, y cuando algo nos da mucho miedo volteamos la mirada, o nos hacemos los locos, o salimos corriendo y hoy en día el miedo está siendo usando como un bastión político, se usa mucho, porque es una herramienta muy útil para gobernar de una mala manera a un pueblo.

Y eso históricamente se ha demostrado

Claro, total, hay naciones que han construido su poder a punto de eso. A mí me interesa mucho viendo también como pasaba en el universo como el miedo se usaba como un bastión político para gobernar a los otros, cómo funciona el miedo para gobernarnos a nosotros mismos y ahí fue cuando surgió la idea de este libro.

¿Llegaste a dimensionar qué tantas posibilidades habría de crear esa complicidad con el lector?

No la verdad no, había un momento donde para mí… yo creo que los autores no deben pesar mucho en el lector, o sea en una persona en especial, porque siento que eso restringe su obra, entonces es más como un lector universal, la verdad es que no pongo mucho cuidado en eso. Me pareció fundamental, eso sí, por mi propia experiencia, yo sufrí un trastorno de ansiedad generalizado y hay un estigma muy grande alrededor de la salud mental y creo que si bien este libro nos invita a darnos cuenta de que el miedo es una cosa que incluso puede ser graciosa, que nos podemos reír de ella, que el miedo no es tan miedoso, desmitificar el miedo, pues también busca muy abiertamente poder concientizarnos acerca de la salud mental, los trastorno de ansiedad y desestigmatizarlos, y como yo me sentí tan sola, por mi ansiedad, por mis momentos más críticos, pues yo sí quise ser muy honesta, para que las personas que sufrieran de ansiedad supieran que no estaban solas, eso sí es muy de frente que quise hacer eso.

La mención de las medicaciones ayuda a desmitificar el concepto que muchos satanizan por un lado, pero me parece muy honesto de tu parte y muy importante, porque se ha abierto siempre una polémica en relación al tema, en ese sentido, ¿Estabas consciente del alcance que podía tomar?

Completamente, cuando uno tiene un trastorno de ansiedad primero está increíblemente estigmatizada, entonces uno no tiene con quien hablarlo, no hay como socializar, el malestar, los síntomas, las consecuencias, toda la información que hay son artículos pocos profundos o muy acartonados en internet, o ya bien cosas científicas como el manual diagnóstico psiquiátrico, donde uno podría encontrar respuestas, pero un ansioso yendo a buscar allá es lo peor que puedes hacer en la vida, entonces yo muy conscientemente dije hagamos un libro donde se hable de esto de una manera amena, amable, que la gente sepa que no está sola. Miras no sabes la cantidad de gente que ha tenido un ataque de pánico que no sabe que lo que vivió fue un ataque de pánico, que cree que lo que pasó es que se iba a morir o que se iba a volver loco, no hay información porque no hablamos de la salud mental, porque la salud mental es un tabú y es salud, es como si tuviéramos gripa, es ir al médico.

Así que en estas páginas encontrarán cómo hacer del miedo su mejor amigo y cómo convertir sus temores en poderes.