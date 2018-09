'Diablitos' invaden mercados del centro de Mérida

Diablitos en Mérida

Debido al constante incremento de las tarifas eléctricas en el sector comercial, locatarios de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito han tenido que alterar sus medidores de luz para contrarrestar el gasto que provocan estos aumentos.

Una investigación realizada por el reportero de esta Casa Editorial en estos centros de abasto ubicados en el centro de Mérida arrojó que los locatarios, ante la difícil situación, han tenido que contratar a electricistas o trabajadores municipales para tirar líneas de energía desde los abanicos o lámparas de los pasillos a sus negocios.

El cableado lo hacen adjunto a las líneas de energía eléctrica y está tan bien hecho que no se nota. Según los entrevistados sobre el tema, quienes hablaron bajo el anonimato, dijeron que la acometida es colocada desde los abanicos o lámparas y bajan las cablerías dentro de los locales. Ya dentro del local le instalan un break para tener un control de encendido y apagado.

Diablitos en mercados de Mérida

De esta manera el negocio tiene luz eléctrica, con lo que también se incurriría a un delito, aunque no ha habido quejas respecto a este problema. Respecto al medidor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que tienen los locales, locatarios le ha instalado un foco o una lámpara para simular el consumo, que en realidad es mucho menor de lo que gastan en realidad, debido a que hay días en que no prenden dicha lámpara, o la que tienen no consume lo que se gasta.

Esta práctica ha sido recurrida por los locatarios debido al incremento de la energía de luz que ha lacerado al sector comercial, pues al mes se reporta un aumento del servicio de entre un cuatro y seis por ciento, por lo que esta práctica es una medida para “amortiguar” el impacto económico de los negocios.

_Ylmar Pacheco