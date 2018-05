Día del Trabajo: Exprimen a obreros en Yucatán por salarios bajos

Hoy se celebra en todo el mundo el Día del Trabajo, y en Yucatán se espera que dos manifestaciones se realicen. Una encabezada por burócratas y empleados de diferentes sindicatos estatales, encabezados por el mismo Gobierno. Y otra que está organizada por grupos de sindicalistas independientes, que exigen mejores condiciones laborales y que señalarán las precarias condiciones en que se desarrollan sus jornadas de trabajo.

Sobre este último tema, Grupo Editorial La Verdad Yucatán entrevistó a tres personas que conocen las problemáticas que afectan diariamente a los trabajadores de Yucatán, tanto de la ciudad como del campo.

El doctor en Filosofía y profesor de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Manuel Uc Sánchez, comentó que “la escasez de fuentes laborales ha generado una migración, ya sea hacia las ciudades cercanas, la propia capital o el extranjero; hay pueblos en el Estado cuyas poblaciones han disminuido relativamente porque los hombres se van a trabajar a Estados Unidos u a otras partes. Desde muy temprano las centrales camioneras o de combis salen llenas de trabajadores que vienen a trabajar a constructoras, fábricas o en el comercio informal”.

“A nivel ciudad los empleos que se están creando no son suficientes, independientemente de que el Gobierno anuncie la creación de empleos, eso es mentira; se han creado empleos, con salarios sumamente bajos, y además ya no se respeta la jornada de ocho horas diarias. Los empleos que se están creando son de 10 y hasta de 12 horas”, señaló el maestro en entrevista.

“Las universidades privadas, por ejemplo, muchas de ellas no pagan prestaciones, no dan servicios médicos, no dan vacaciones, violan totalmente la Ley Federal del Trabajo, no cumplen con lo que establecen. Entonces nos encontramos con una ciudad en donde los trabajadores ganan muy poco y tienen gastos muy fuertes, por ejemplo, en el transporte. Y la crisis que estamos atravesando agudiza todo, los costos de la canasta básica aumenta constantemente; productos que aunque no están contemplados en la canasta básica, son de consumo generalizado, también han aumentado; rebasa el porcentaje a lo que ha aumentado el salario. El problema es que el trabajador no tiene muchas alternativas”, precisó el profesor.

Por su parte, Pedro Quijano Uc, del Frente Activista por Yucatán, dijo: “Hay un agravamiento en las condiciones laborales de los trabajadores, particularmente en Yucatán; la jornada de trabajo de ocho horas, es de hecho letra muerta, los salarios también son letra muerta. Cada vez más hay un estrangulamiento por lo mismo, en los bolsillos, en los estómagos de las familias”.

“Esta precarización de salario y desempleo, y de represión, tiende a agravarse cada vez más y eso es peligroso porque crea condiciones de inconformidad, que precisamente en esta coyuntura que se está presentando hay condiciones para que haya una protesta mucho más intensa. En ese sentido, Yucatán también es parte del hartazgo a nivel nacional que se está viviendo. Hay consternación en sectores juveniles en Yucatán, en la capital sobre todo”, agregó.

En tanto, Pablo Duarte Sánchez, coordinador ejecutivo estatal de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, señaló: “Son dos partes que habría que considerar: una es la parte rural en donde los productores apenas sobreviven, a pesar de las dadivas que lleva el Gobierno, no resuelven nada. El trabajo no existe realmente, los jornaleros cuando consiguen trabajo lo tienen que cuidar, trabajan dos o tres días por semana y esos no les deja subsistir bien. Pero además tienen problemas de enfermedades, y en estos problemas de enfermedades el Sector Salud no resuelve las cosas como debe de ser; y si no tienen el dinero simplemente ya no se resuelve su situación de salud”.