Día Internacional de la Mujer: Formando talentos

Día Internacional de la Mujer

Ser madre, esposa y trabajadora, al mismo tiempo no es una tarea fácil, hoy en día el trabajo exige más tiempo para salir adelante, sobre todo cuando se les quiere dar a los hijos un mejor desarrollo, este ha sido parte del camino de Manuela Cocom Bolio, mujer entregada a su familia y a su trabajo, el cual la ha llenado de satisfacción y en el que se ha labrado un camino, en el que hoy prevalecen los hombres, sin embargo, su carisma y entrega le ha abierto la confianza de la gente, a quien ha servido desde el Ayuntamiento de Mérida.

¿Quién es Manuelita Cocom?

Soy una mujer alegre, me gusta disfrutar la vida con mucha energía, pero sobre todo con todo el ánimo de construir un camino que abra las puertas a más mujeres dentro y fuera de la política, tengo más de 25 años de militancia dentro de las filas del Partido Acción Nacional, una doctrina que me gustó desde muy joven y por la que hoy en día sigo trabajando.

¿Desde cuando eres panista?

R: Llevo 25 años como miembro activo, inicie a los 18 años, en el tiempo que mis papás acompañaban a Maquio (Manuel Clouthier) a los mítines, y ahí nació la oportunidad de conocer experiencias de otras personas, líderes natos con carisma que me gustaba escuchar.

¿Por qué decidiste afiliarte al PAN?

R: Mi afiliación llegó cuando tenía 20 años, decidí unirme porque la doctrina del PAN era muy similar a mis principios, un tiempo fui catequista y me gustaba mucho el hecho de servir a la gente, de ayudar a la gente, de compartir, y relacionarme con ella, y esa afinidad me permitió acercarme a Acción Nacional.

¿Qué satisfacción te ha dado estar en el partido?

R. Primero el crecimiento, me ha dado la oportunidad de compartir experiencias de vida con mucha gente a fin, a mi, con muchas mujeres que gracias a ellas hemos aprendido de su liderazgo, de su fortaleza, de esas ganas de salir adelante, y ser líderes dentro de la política, que no es muy común ver el liderazgo femenino en política, entonces aprendes mucho de la trayectoria de esas mujeres dentro del PAN.

¿Qué cargos has tenido gracias al PAN?

Fui regidora en la administración de Renán Barrera, fui secretaría de Promoción Política de la Mujer, dentro del Comité Estatal del PAN, y estas dos oportunidades que he tenido me han permitido desarrollarme tanto en ambientes rurales, como lo son las comisarías de Mérida, donde ves muchas necesidades de muchos ciudadanos, y tienes la oportunidad de impulsar el desarrollo en el lugar donde estas.

En el caso del interior del estado también ves de cerca las necesidades que hay, las carencias, los limitantes con lo que vive la gente, muchas veces en extrema pobreza, y aún así no pierden las ganas de que les va a ir mejor y van a salir adelante.

Otro cargo que he tenido es el de ser consejera estatal y nacional y esto también te permite ampliar tus horizontes, tus conocimientos, escuchar problemáticas, no solo en el estatal, sino también en el nacional.

¿En estas elecciones los partidos están obligados a colocar un 50 por ciento a las mujeres a cargos populares, qué opinión tienes?

R.- El PAN le ha dado impulso a la mujer desde sus inicios, ha contado con cuadros femeninos en su estructura, creo que nos falta mucho para tener esa paridad que buscamos, es difícil, es una decisión complicada de cumplir para todos los partidos, todavía no tenemos esa cultura de hacerlo de forma natural, se tuvo que hacerse ley para darle esa oportunidad a las mujeres y que se les negó mucho tiempo.

Somos pioneras como yucatecas del impulso al voto, a la participación; en nuestro estado fuimos las primeras mujeres en participar en una elección en el tiempo del movimiento de Elvia Carrillo, con Rita Cetina y todo ese grupo de mujeres que impulsaron esta oportunidad que hoy tenemos.

¿Qué tan importante es que hoy en día es empoderar a las mujeres dentro de la política?

R. Tenemos que aprovechar estas oportunidades, seguirnos preparando, impulsar a más mujeres, hacerlas sentir seguras, muchas veces por costumbre, cuando hay una oportunidad de algún cargo público o partidista, las mujeres siempre ven a la figura de un hombre, para apoyarlo, y no nos vemos a nosotras mismas como verdaderas líderes que somos, falta un poco más de esa cultura de decir ‘yo puedo’ y buscar gente a fin, crear grupos que te permitan entre todas nosotras seguirnos impulsando’.

¿Qué te impulsa en la política?

R: Me impulsan las mujeres que tienen talento y no ha sido aprovechado para la política, creo que hay que trabajar y demostrar que somos muchas y que tenemos la capacidad para enfrentar el servicio público desde cualquier trinchera.

Creo que hoy en día las mujeres, sobre todo jóvenes no ven en la política una oportunidad de desarrollo. Hoy podemos ver como en otros países las mujeres aceptan cargos importantes, en parlamentos y ver que en México, en Yucatán, aun no lo logramos, eso me hace seguir aquí, desde mi trinchera, impulsando a más mujeres.

¿Cómo ves a Yucatán?

R: Es un estado que tiene mucho más que ofrecer, cuenta con maravillas naturales y que hoy por hoy es el que se ha desarrollado más en los últimos años, a nivel peninsular, sin embargo, creo que aún podemos apostarle al sector turístico para seguir impulsando, darle herramientas a todas estas poblaciones, que cuentan con estas bellezas, para que tengan la oportunidad de crecer de ser sustentables, de vivir y convivir con la naturaleza, sin depredarla.

Creo que nuestro estado, a pesar del reconocimiento que tiene a nivel internacional, tiene para dar más, si ha sido comparado por su seguridad con países europeos, pues que mejor que desarrollarlo con esa visión, inclusiva para toda la sociedad, con armonía con la naturaleza, y el desarrollo.

¿Qué o quiénes te han motivado para seguir trabajando?

R: Mi madre me ha motivado, ella era de un carácter alegre, no tenía pleitos con nadie, ayudaba a todas sus vecinas, les prestaba el teléfono, porque fuimos las primeras familias que teníamos ese servicio, fue muy luchana, recuerdo que cuando llegó el huracán Isidoro mi madre abrió el pozo de la casa para que todas las familias tuvieran agua.

Y por supuesto mi hija, que es una adolescente muy dinámica que quiere participar en todo, ahora está estudiando la Licenciatura en Comunicación, y ella me hace darle importancia a temas que tienen que ver con el desarrollo de las mujeres.

¿Qué satisfacciones te ha dado la política?

R: Ver a tantas mujeres en las comunidades más lejanas de Mérida y ver el talento que tienen, de su liderazgo, pero que no saben ejercerlo, no ha habido nadie que les diga ‘tu puedes salir adelante, tu tienes capacidad y talento para salir adelante’, y cuando se les ayudas a desarrollarse es una satisfacción tan grande verlas crecer y con mucho ánimo de ya no detenerse.