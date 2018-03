Día Internacional de la Mujer 2018: ‘Luchemos contra el machismo’

Día Internacional de la Mujer

‘Ser madre y trabajar para transformar a la sociedad no es una encomienda fácil, pero las mujeres tenemos la capacidad de lograrlo con éxito ambas tareas’, así se expresa de entrada Martha Góngora Sánchez, actual secretaria del Gobierno de Yucatán, el cargo más alto que ha tenido una mujer en esta administración, y al mismo tiempo nos hace partícipe de sus experiencias, vivencias y deseos se seguir sirviendo a la sociedad.

¿Cómo se define Martha Góngora?

Soy una mujer común, realizada en lo profesional, estudié derecho con maestría en la Administración Pública. Como madre, tengo la responsabilidad compartida de educar a 3 niñas, las cuales son el eje fundamental de mi matrimonio de 15 años.

¿En qué momento de su vida decide entrar a la política?

Es una inquietud que tenía desde niña, desde la primaria fui muy inquieta, siempre cuestionaba mis derechos como estudiante, cuando un maestro solo se dedicaba a dictar, cuando no me parecía lo que correspondía; aunque he de mencionar que tuve muy buenos maestros en mi formación, desde la primaria.

Soy originaria de Peto y en ese entonces no había mucha oportunidad para la práctica de una actividad deportiva, ni de becas, la única forma de poder transcender era ir contra lo rutinario y común, siempre anhelé estudiar y desarrollarme, quería estudiar derecho porque siempre estuve muy vinculada a querer hacer justicia, para mi, era injusto no tener un balón en la escuela, como era injusto que indistintamente de la situación de vulnerabilidad en la que nos encontrábamos, en la etapa de la infancia, había más gente vulnerable.

Hoy hablamos del empoderamiento de las mujeres, ¿Cómo ve a las mujeres ahora?

El termino empoderamiento muchas veces asusta, tal vez asusta al otro segmento de la sociedad, que son los hombres y yo no utilizo mucho ese termino, más bien creo que tenemos el mismo derecho como mujeres de demostrar nuestras capacidades y tener las mismas oportunidades para estar en los distintos espacios en los que la mujer se pueda realizar, y si bien es cierto que hemos enfocado esa perspectiva solamente en la visión de la administración pública, creo que las mujeres hemos destacado en la parte académica, científica, educativa, cultural, artística, y en la familiar, la mujer siempre ha sido el soporte en el núcleo familiar y si nosotras queremos transformar a las siguientes generaciones tenemos que empezar en casa.

Somos las mujeres las que tenemos la oportunidad de reeducar de una forma distinta a los que vienen atrás; si estamos luchando contra el machismo, creo que tampoco el feminismo debe ser mal entendido, no es que las mujer nos pongamos por encima de los hombres o que los hagamos a un lado, tiene que ser una circunstancia donde los hombres y las mujeres podamos destacar en todas las posiciones, en todos los sectores de la sociedad, por la capacidad.

¿Los mitos impiden la participación de la mujer en todos los ámbitos?

Si, pero a su vez, precisamente por las cuestiones de cómo hemos sido educadas, creo que muchas mujeres tienen el temor de dedicarse a su profesión o a la actividad que más les gusta, porque en lo cultural, en lo personal, se conflictúan por la cuestión de los hijos, del rol que juegan como mamás y si no va de la mano del apoyo de la pareja, ¿quién se hace cargo de los hijos? y es ahí donde la mujer se encuentra ante la disyuntiva o de sacrificar la parte profesional, laboral, para dedicarse a la crianza de los niños, que no es que este mal, o dedicarse a su trabajo, a sus actividades profesionales sacrificando el tiempo de familia, pero al final lo que necesita la mujer es la oportunidad de compartir las tareas de la educación y del cuidado de las niñas y los niños, junto con la pareja, eso haría más transitable y generaría más oportunidades a las mujeres para desarrollarse en ambas cuestiones, en la vida personal y profesional.

Cuando le dice el Gobernador que tiene una nueva encomienda ¿Qué pasa por su mente?

Cuando me el Gobernador me invita a tener esta encomienda, además de que es un aliciente que nunca me imaginé en mi vida, no pensé nunca en la Secretaría de Gobierno en mi paso por el servicio público, siempre me ha gustado la parte social, sin embargo he estado poco en la parte social, siempre he estado más en la parte jurídica y de seguridad, la única parte social fue en el Registro Civil, que es una bella institución, y donde hicimos muchas transformaciones, pero al final, creo que lo importante es poder servir, donde tengas la oportunidad, y si la vida te pone en esta ruta, en este espacio, es por algo.

Siempre he tenido fe en que nada es por casualidad, y por algo me tocó estar en esta posición y aunque sean unos meses que restan de la administración, son meses importantes temas como la Solicitud de Alerta de Género que estamos atendiendo, que hay un informe que tenemos que enviar la tercera semana de marzo, que se ha hecho un esfuerzo enorme todos estos meses para tratar de mejorar y corregir en su caso los procedimientos internos e institucionales, donde se atiende a las mujeres víctimas de violencia, y eso nos permite ser útiles para poder construir una sociedad mejor.

Hemos anunciado algo inédito, -que no debería serlo, porque debe ser una constante de una labor pública y como sociedad-, la campaña estratégica para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género donde se sumó la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, pero aquí necesitaremos mucho de los medios de comunicación en general, de los impresos, de los portales electrónicos, necesitaremos de todos para entender y comprender que lo importante es lo que queremos vivir quienes estamos en una etapa madura para cuando tengamos la tercera edad, que lo que le queremos heredar a los niños y las niñas para cuando ellos sean adultos.

En la medida de cada quien, en casa, en el sector en el que nos desenvolvamos dentro de la sociedad, aportemos la parte que nos corresponde, en esa medida podemos transformar el tipo de sociedad que queremos vivir y que heredemos a los niñas y las niños.

Un ejemplo, cuando se anunció la campaña, se dijo que era importante que todos tomaran el tema, alguien me pregunta sobre el pepino del mar, entonces te das cuenta que no estamos visibilizando la prioridad para lo que somos como sociedad, estamos olvidando que en casa tenemos hermanas, madre, hijas, sobrinas, nuestra vida está rodeada de mujeres.

No estamos pensando en ellas, cuando abrimos un periódico que hace alarde de la mujer en una forma negativa, realmente no estamos construyendo ciudadanía y al final todos somos responsables de la sociedad que queremos vivir el día de mañana.

Falta mucho por hacer, el Gobierno hoy, con diversas acciones que se han estado realizando, que quizá no son tan visibles o no se difundían, y que parte de lo que se está trabajando en estos seis meses con el tema de la alerta, incluso se han corregido y mejorado procedimientos, cuando esto no tiene el acompañamiento de los otros sectores de la sociedad y solo es un esfuerzo unilateral por parte del gobierno, difícilmente va a lograr tener los resultados que se pretenden y tampoco con una campaña de los meses que nos restan de la administración y lo que le resta al 2018, van a componer el mundo en el que vivimos, pero si sientan bases, se empieza a generar ruido, empieza a hacerte reflexionar, claro, siempre y cuando los medios de comunicación lo tomen, porque si dejan de acompañar al Gobierno en este esfuerzo, difícilmente lo vamos a lograr, y mañana que haya mujeres asesinadas en casa, niños golpeados y abusados sexualmente, entonces cuándo nos preguntemos ¿qué hace el Gobierno?, primero tendríamos que preguntarnos ¿qué estamos haciendo todos para poder transformar a la sociedad?

¿Debe haber más involucramiento del ciudadano?

Pareciera que el tema de la prevención es un tema que solo atañe al gobierno, y no equivocadamente se ha visto de esta forma, pero la prevención es una tarea de todos, ¿qué le corresponde a la autoridad?, que cuando se comete un delito, se investigue y se sancione a los responsables, esa si es tarea de la autoridad, pero la prevención es una tarea que nos corresponde a todos, en partes iguales, incluso me atrevería a decir que nos corresponde más hacerlo desde la casa, desde ahí empieza la prevención.

Aunque este espacio es muy absorbente, tengo tres hijas y casi no las veo, las veo domingos y me esperan a altas horas de la noche porque tienen algo que platicarme o me marcan cuando necesitan algo, o cuando van al doctor me ponen en altavoz para que le diga al doctor todo lo que quiero saber respecto a ellas, pero la verdad es que una se las tiene que ingeniar para cubrir esos aspectos y lo más importante es decirle a la gente que la queremos, saber expresar esos sentimientos porque nos volvemos fríos, lo sabemos escribir muy bien por watsapp o por los medios electrónicos, pero no somos capaces de demostrárselo a las personas con las que estamos, creo que es muy importante, porque al final lo que nos mueve como seres humanos siempre es el amor hacia algo, y si no somos capaces de demostrarlo a las personas con las que convivimos en el día a día, difícilmente estamos sembrado cosas positivas para el futuro.

De su visión que tenía de niña de luchar contra la injusticia al Yucatán de ahora, ¿Qué ha cambiado?

Distinto, muy transformada la sociedad; lo que más me angustia es que no nos hacemos de las idea que las redes, la tecnología nos ha acercado mucha información, pero esa información ha llegado a niños y adolescentes, que todavía no tienen la claridad para profundizar de lo que les está llegando.

El tema de los millenials tiene mucho que ver, es real, hoy nuestros hijos nada más estiran la mano, hacen click y tienen todo para informarse, mal o bien pero la tienen.

En la etapa que me tocó crecer, recuerdo que en los primeros ocho años de mi vida no tenía televisión, tenía que ir a pararme a la casa de una vecina y verla, si querías saber algo tenías que ir a una biblioteca, abrir libros y encontrar la información o tenías la obligación de leer el libro de la escuela para obtener la información y hoy no, los niños no leen sus libros porque le dan ‘click’ a la pantalla de la computadora y tienen la información, eso marca la diferencia.

También recuerdo que en la secundaria, que me quedaba a dos kilómetros, ese era mi ejercicio diario, el ir y venir, -alguna vez tuve una bicicleta, que luego me robaron-, pero te das cuenta que ahora ya no hay esfuerzo, porque hasta en los municipios hay moto taxis, tricitaxis y sino es común que cada joven tenga una moto, aunque no sepa nada de las reglas de vialidad, que eso ha ocasionado igual que haya muchos accidentes trágicos por falta de conocimiento de las reglas de tránsito, como padres y madres no nos responsabilizamos de que nuestros hijos e hijas lean el reglamento de tránsito para saber cómo deben utilizar las vialidades, simplemente les regalamos la moto y ya.

¿Qué sigue para Martha Góngora para cuando termine está encomienda?

Siempre me he concentrado en el presente y cuando anhelo el futuro me veo activa, haciendo lo que me gusta y por supuesto seguir educando a mis hijas, por algo que les sea útil el día de mañana, en la parte profesional, nunca me he visualizado en un futuro, siempre he procurado vivir mi presente, cumplir y dar lo mejor de mi, porque creo que los resultados que una da en las encomiendas que tiene al momento son las que te abren el camino para el futuro, siempre lo he visto así y siempre he tenido confianza en ello, en que cuando trabajas no hay necesidad de alzar la mano diciendo ‘yo trabajo’, que se vean los resultados y de ahí sabremos si podemos seguir o no contribuyendo en el servicio público.