Capturan en Yucatán a presunto feminicida veracruzano Marlon “N”

Detienen a presunto feminicida veracruzano Marlon “N” en Yucatán

Marlon “N”, presunto feminicida por el que existía una orden de aprehensión en Veracruz, fue capturado en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, durante un operativo conjunto entre autoridades de ambos estados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz fue quien informó acerca de la detención del joven, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su ex pareja Monserrat Bendimes Roldán, el 17 de abril de 2021.

Policía ministerial detiene a Marlon “N” tras cateo en la casa de su abuela en Mérida, Yucatán

La Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández Giadáns informa, que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Marlon "N"

Tras los hechos adjuntados en la carpeta de investigación 387/2021, se supo que el presunto feminicida se escondió e incluso huyó de Veracruz, por lo que se resguardó en casa de un familiar cercano, en un complejo residencial ubicado al norte de la capital yucateca.

El operativo que se llevó a cabo el pasado jueves en el fraccionamiento Altozano, fue ejecutado por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz, en coordinación con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) y de la Fiscalía Coordinadora de Feminicidios del Estado de Yucatán.

Lo anterior se realizó luego de que Marlon “N” apareció en un vídeo que envió a un medio de comunicación, que fue utilizado por los elementos de la Policía Ministerial de Veracruz y de Yucatán, para dar con su paradero.

¿Quién es Marlon?

Cateo en casa de la abuela de Marlon "N", donde fue capturado, en Mérida

Marlon “N” es el principal sospechoso del feminicidio de su ex novia, quien fue asesinada en 2021, en el municipio de Boca del Río. El joven permanecía prófugo de la justicia desde abril del año pasado, luego de que su joven novia fue trasladada a un hospital por los padres de Marlon.

La joven presentó lesiones graves en la cabeza, cuello y brazos, mismas que le causaron la muerte a los pocos días de ser ingresada. Por ello, las autoridades detuvieron a los padres de Marlon, mientras que se inició una búsqueda para dar con el presunto responsable del feminicidio.

En el video que envió a una televisora, señaló su deseo de comparecer ante la justicia y de que sus padres sean liberados, debido a que no tienen culpabilidad en la muerte de su ex pareja. Sin embargo, la FGE de Veracruz respondió que la justicia no se negocía, ni se litiga en medios de comunicación.

Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, ahora será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del distrito judicial de Veracruz, para que defina su situación jurídica.

