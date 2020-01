Detienen a depravado en Mérida; tomaba fotos y grababa la ropa interior de mujeres

Gracias a la labor de los agentes de la Policía Municipal de Mérida, fue detenido un hombre acusado de videograbar y tomar fotografías debajo de las faldas de las mujeres que caminaban en el centro.

Los hechos se dieron ayer viernes cuando el sujeto, que no quiso identificarse, se encontraba en la Plaza Grande y a cada mujer que pasaba con vestido o falda, aprovechaba para grabar su ropa interior.

El hombre fue detenido en Mérida por fotografiar a mujeres en el centro.

El sujeto repetía sus acciones y satisfacía su morbosidad hasta que varios ciudadanos se percataron de sus hechos, por lo que avisaron a un agente que se encontraba en el cruce de las calles 61 entre 62.

Al verse descubierto, el tipo corrió para que no sea detenido, pero el policía lo siguió hasta la calle 63 con 62, cruce donde el uniformado logró capturarlo tras derribarlo al piso ante el asombro de todos.

Al sitio llegaron varios agentes para ayudar a su compañero, así como interrogar al sujeto que negó las acusaciones, aunque no permitió que revisen su telefóno móvil, pero finalmente fue detenido por acoso.

Detenidos por acoso sexual callejero

Es de destacar que la detención de este sujeto se dio con base a los protocolos del nuevo reglamento en el que se busca erradicar los múltiples casos de acoso callejero en las calles del Centro Histórico de Mérida.

El hombre, pese a que dijo que no había hecho nada, fue detenido por acoso sexual callejero en Mérida.

Sobre este tema, el municipio ha indicado que ya son varias personas las detenidas por cometer acoso sexual en las calles del centro, donde los detenidos son encarcelados y multados por sus conductas.

