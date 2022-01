Detiene a seis pirómanos por intentar quemar varias viviendas en Yucatán

Fueron seis sujetos los que querían incendiar varias viviendas.

Un enfrentamiento entre invasores y pirómanos terminó con seis personas detenidas en un municipio de Yucatán, luego de que intentaron quemar varias viviendas.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado al sur del municipio de Tizimín, donde se encuentra un asentamiento de ‘invasores’.

De acuerdo al reporte de las autoridades, la tarde del jueves 20 de enero llegaron al lugar un grupo de seis personas con un recipiente de diese, una manguera y varios encendedores.

Estos sujetos presuntamente tenían la intención de quemar las viviendas de los invasores, sin importarles que estaban sus familias dentro.

Al ver las intenciones de estos pirómanos, los habitantes del lugar decidieron enfrentarlos, no sin antes dar aviso a las autoridades, por lo que se presentaron elementos de la Policía Municipal de Tizimín, quienes lograron calmar los ánimos.

Detienen a seis pirómanos en Tizimín

Sin importar que varias familias viven ahí, los sujetos pretendían encender las llamas.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los uniformados decomisaron los productos con los que pretendían incendiar las viviendas, así como se aseguró una camioneta Nissan, con placas de circulación SZ-6618-H, vehículo en el que llegaron los involucrados.

Sin dar detalle de los motivos por los cuales estos sujetos intentaron prender las viviendas, fueron arrestados y trasladados a la cárcel municipal.

Los detenidos fueron identificados como Armando D.C., de 56 años; José Luis U.P., de 32 años; Gaspar Jesús D.E., de 26 años; Wilson David C.X., de 25 años; Mario Humberto A.S., de 29 años y Mario Felipe A. C., de 52 años.

