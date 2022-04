Detenido por perseguir y fotografiar a mujer y sus tres hijas en plaza de Mérida

A través de redes sociales se hizo público un nuevo caso de acoso sexual en Mérida, donde una mujer y sus tres hijas fueron víctimas de un supuesto médico internista que las persiguió y fotografió, el cual fue detenido por las autoridades.

La denuncia fue interpuesta por la señora Alba Sujey Martínez Cerón, quien a través del grupo de facebook ‘Que todo Mérida se entere (Oficial)’ compartió su mala experiencia, la cual tuvo lugar en la plaza comercial ‘Las Américas’, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, al poniente de la capital yucateca.

La mujer indicó que acudió junto con sus tres hijas alrededor de las 6:30 de la tarde a la mencionada plaza comercial porque iban a comprar y a recoger un producto por envío.

Tras pasar por varias tiendas durante más de 40 minutos, la mujer y sus hijas se encontraban cerca del área de comida, cuando la hija mayor alertó a su mamá.

‘La mayor me dice alto mamá te quiero dar un abrazo, ven, me pare espere y le dije qué pasa …mamá este hombre nos ha estado siguiendo desde que salí con mi hermana por mi ropa’, (Sic).

Para ese momento, el sujeto presuntamente se encontraba frente a la mujer y sus hijas, por lo que disimuladamente empezaron a caminar hacia otra tienda y se la madre de familia se dio cuenta que efectivamente la perseguían, por lo que decidió entrar a una tienda departamental y luego a una tienda de zapatos.

Se estaban probando zapatos cuando otra de sus hijas le indica que el sujeto seguía persiguiéndolas.

‘Se me acerca mi hija la mediana y me dice asustada mamá!!! Hay está ese hombre otra vez le dije aquí quédense sentadas y no salgas’, (Sic).