Destroza una casa con su auto, lo intenta ayudar un abuelo y lo agrede al sur de Mérida

En el sur de Mérida, en la colonia Dolores Otero, una pareja que transitaba alcoholizada, ocasionó un aparatoso accidente de tránsito por ir discutiendo, informaron autoridades de Yucatán.

Los hechos ocurrieron ayer viernes alrededor de medianoche, cuando una señora manejaba sobre la calle 52-A de la colonia antes mencionada, y con ella estaba su marido, con quien al parecer discutía.

Tras la agresión y por los daños ocasionados, los involucrados fueron detenidos en Mérida.

Al llegar al cruce de la calle 93 intentó doblar a la izquierda pero él le jaló el volante y se impactaron contra la fachada de un predio en el que habían varias personas, incluidas varios niños.

Tras el fuerte golpe, vecinos del lugar salieron para ayudar y el primero en llegar fue una personas de la tercera edad, quien ofreció su apoyo a la señora, que se encontraba muy afectada por el accidente.

VIOLENTO CON LOS QUE LO QUERÍAN AYUDAR

Sin conocerse el motivo, el hombre que viajaba con la señora en el auto particular se le fue encima al anciano, lo empujó y le dijo que no se metiera donde no lo habían llamado, lo que hizo enojar a la gente.

Los destrozos fueron en una casa del sur de Mérida, por una pareja que discutía al volante.

El agresor, en vez de calmarse, se puso más violento, por lo que los vecinos estuvieron a punto de golpearlo, pero como alguien había llamado a la policía, éstos llegaron y detuvieron al hombre.

De igual manera, los uniformados detuvieron a la mujer por conducir en estado de ebriedad, mientras que el carro fue trasladado al corralón, mientras que el dueño del predio deberá ver que le paguen los daños.

