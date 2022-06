Destituyen de su cargo a funcionario público de Yucatán que pedía ‘cariñitos’

El Ayuntamiento de Valladolid informó que el alcalde Alfredo Fernández Arceo ordenó la destitución de un funcionario público que acostumbraba a extorsionar bares en el municipio.

El funcionario en cuestión es el director de espectáculos, Jorge Aguilar Rivero, quien fue denunciado por extorsión a propietarios de bares y restaurantes del municipio.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, desde hace días comenzaron a circular en redes sociales supuestas pláticas vía WhatsApp entre el ahora ex funcionario y el propietario de un comercio, a quien le solicitó ‘regalitos’.

En la conversación se puede leer que el presunto funcionario le dijo:

‘Que onda amigo. No veo claro. Te he apoyado. No hay apoyo… Sabes que si pasa algo te puedo apoyar’.