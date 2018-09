Destapan corrupción de ex directora en preescolar de Mérida

La Dirección de Educación Inicial y Preescolar encabezada por Lourdes Caballero Negro y la supervisora de la zona 8, Esther López Preciat, toleraron los abusos cometidos por la maestra Yara Ortega Lezma ex directora del plantel “Un Mundo Feliz” clave 31DJN0128E ubicado en Residencial Pensiones al poniente de Mérida, al cobrar cuotas, tener una actitud prepotente con los maestros y “desaparecer” documentación sobre las finanzas del plantel, denunció la nueva directora, Ana Josefina Sánchez Cordero, a quien ahora pretenden remover del cargo.

Con una planta docente con temor y amedrentado, con documentación extraviada y madres de familia inconformes, fue con lo que se topó la nueva directora del plantel de kínder “Un Mundo Feliz” clave 31DJN0128E ubicado en Residencial Pensiones, Ana Josefina Sánchez Cordero; es por esto que ha denunciado ante autoridades la mala administración pasada, encabezada por la profesora Yara Ortega Lezma.

De igual manera explicó que debido a las anomalías presentadas, el cuerpo docente y colaboradores de “Un Mundo Feliz” fueron a la Dirección de Educación Inicial y Preescolar para denunciar y solicitar a Lourdes Caballero Negro, titular de la dependencia, que se realice una auditoría a la directora anterior. “Y lo que me he encontrado, es que ignoran lo que he declarado completamente, hubo un ataque cibernético hacia mi persona: empezaron a reenviarse mensajes en donde está de por medio mi honra profesional y mi honra personal, difamándome”.

Por otra parte, explicó que a partir de esto se ha sentido acosada y por denunciar pareciera que la quieren remover del cargo: “la supervisora de la zona (Esther López Preciat) hace un rato llegó y me trae documentos que me van a descontar por esta situación, me tengo que presentar a esta instancia. ¿Cómo voy a hablar de que al niño se le fomente el aspecto socio emocional, cuando estamos viendo un estrés en el plantel? Por denunciar he recibido represalias. La jefa del sector escucha nuestra situación, nos acompaña, pero nos ponen trabas, queremos que se haga justicia porque los padres de familia están solicitando que venga la maestra Yara y que explique y que de informes de las cuentas”.

Por otra parte, dijo la afectada, que a raíz de esta situación la Jefa del departamento de servicios educativos, Mtra. Melva Vega Martín, le mando una circular explicando que se realizaría una visita de inspección extraordinaria de conformidad en el artículo 88 de la Ley de Educación del estado de Yucatán; la misiva explica que la visita se realizó por inconformidades presentadas ante ella por parte de padres de familia, así como supervisar las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas del jardín de niños. Hecho que es un tanto contradictorio, dado que la Mtra. Sánchez Cordero no tiene ni un mes en el cargo para valorar su desempeño: fue notificada el pasado 16 de agosto de su nombramiento.

“Desde mi llegada me he dado cuenta de las anomalías que se daba en el plantel, el mal manejo financiero, la falta de humanidad, discriminación y la represarías que hay”, refirió Sánchez Cordero. Asimismo explicó que a su llegada al plantel, esto hace poco menos de 20 días, se percató que en este centro educativo de preescolar falta documentación que explica los planes de trabajo que se debieran llevar a cabo durante este curso.

“Llego y me doy cuenta que borraron información de la computadora, que es información parte de la normatividad que debo de manejar en este curso escolar. Y la supervisora (de la zona 08) Esther López Preciat, en común acuerdo con la ex directora, no me hacen caso cuando les he solicitado alguna documentación”.

Y platicando con padres de familia y con el plantel docente y de intendencia, se da cuenta del mal manejo financiero y de represión que vivieron en el ciclo escolar 2017-2018. Algo que de igual manera es de llamar la atención, dijo, es que en el corte de caja de padres de familia concluyó con 87 centavos, cuando en cursos anteriores este ingreso en beneficio para la escuela y sus instalaciones ascendía hasta más de 10 mil pesos, le explicó el personal del centro educativo.

“Me entregan el corte de caja y está lleno de anomalías. Esto luego de que los compañeros intendentes me piden apoyo económico para poder comprar artículos de higiene, como: trapeadores, escobas. Me topo con que me muestran unos trapeadores y escoba con la que trabajaron un año. Han sufrido amenazas. Y hay situaciones contradictorias, cuando la maestra Yara y la maestra Esther me dicen que no hay venta de desayunos (para obtener ingresos para la escuela) y es cuando me encuentro con una hoja que indica que si había venta y me topo en el corte de caja de la sociedad de padres de familia que sí hay desayunos”, refirió la maestra Ana Josefina.

Por otra parte, Grupo Editorial La Verdad platicó algunas madres que con miedo se atrevieron a hablar de los malos tratos de los que fueron objeto durante la dirección de la profesora Ortega Lezma. Una de estas refirió que claro ejemplo del mal manejo de la dirección se vio reflejado cuando se hizo entrega de constancias el año pasado sin la firma de la ex directora.

“Yo sé que hubo prepotencia contra los maestros, fui testigo. No se podían coordinar porque ella decía que se tenía que hacer. Como padres de familia prácticamente nos convertimos en trabajadores de ella, nos decía tu trae esto, tu aquello, tienes que comprar esto. En una ocasión una madre de familia, que integraba la sociedad de padres de familia, como no asistió una junta y a manera de castigo la puso a rellenar botellas de agua que servirían para el día siguiente. Hubo muchas entradas de dinero y finalmente no hay nada de dinero. Finalmente desaparecieron cosas, como la lista de cuotas, ella culpa a los maestros, cuando ellos entregaron libretas en donde se detalla lo que se recaudaba en cada evento y los amenazaba con no entregarles sus documentos”.

En tanto, profesoras también subrayaron que muchas se sentían amenazadas, ya que al querer dar una opinión la ex directora siempre se mostró autoritaria, aseguraron las entrevistadas.