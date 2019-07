Destacadas mujeres mexicanas hablan del machismo y sus consecuencias

El machismo es considerado como una parte constitutiva del patrimonio nacional de México, lo que es preocupante pues es también uno de los elementos en los que se sustenta la homofobia. No hay que olvidar que se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Su principal característica es la degradación de lo femenino y su mayor forma de expresión es la violencia en cualquiera de sus modalidades.

Pero, ¿Qué opinan las mujeres del machismo? siendo ellas las principales víctimas era importante escuchar de su propia voz de qué forma consideran podría desarticularse en el futuro.

La talentosa escritora Patricia Garfias piensa que en algunos sectores de la sociedad encabezados por mujeres llega un momento en que se empiezan a buscar culpables más que soluciones.

Patricia Garfias es una incansable impulsora de la cultura literaria en Yucatán, escritora, abogada y gestora, considera que la labor para erradicar el machismo deberá ser ardua y abarcar aristas quizá no contempladas. “El tema de la violencia hacia la mujer es un tema urgente, y la urgencia siempre hace que se tomen decisiones o posturas radicales precisamente por la desesperación que genera la ausencia, en ese sentido entiendo a compañeras feminista en estas posturas radicales que han adoptado, pero a nivel personal creo que es importante también buscar el origen del por qué ocurren las cosas, si bien es importante que jurídicamente la violencia contra la mujer se encuentre tipificada y se creen y se legislen las sanciones adecuadas para una urgencia como lo es la violencia contra las mujeres, también creo que es necesario que el estado cree las estrategias de políticas públicas que permitan acabar con el problema de orígen, desde diferentes ámbitos, el educativo, el de salud, el psicológico. Yo creo que en este momento hay que endurecer las leyes pero porque hay una situación de urgencias, pero no se pueden endurecer las leyes sin dejar de lado la parte de políticas públicas que eviten las cosas, el espíritu de la ley, lo digo como abogada también, el espíritu de la ley es reparar el daño y durante mucho tiempo se ha olvidado el que la justicia empiece con darle también a cada quien lo que se merece y lo que se merece y lo que se merece también tiene que ver con la educación, con crear espacios donde las cosas florezcan de manera bella, de manera sana, eso también es justicia.

Mariana Torres es una destacada bailarina profesional, integrante de la compañía Créssida Danza Contemporánea.

Mariana Torres Araiza, bailarina profesional, integrante de Créssida Danza Contemporánea, afirma que hay muchísimos hombres que están en contra de esto que pasa, pero cree que también tiene que ver con una cuestión de salud mental. “Puede ser,que tú eres hombre y jamás has pensado en pegarle a una mujer, pero tienes conflictos, discuten y lo primero que pasa es la agresión física, creo que hace mucha falta en México la salud mental, independientemente que seas mujer o hombre para darte cuenta cuando una relación se empieza a afectar ese tipo de violencia psicológica. Cuando hablo de salud mental hablo de el enfrentarte a una terapia psicológica que te ayuda a darte cuenta de muchas cosas que suceden en tu día a día, te confronta contigo mismo, pero lamentablemente no todo mundo tiene acceso a estos apoyos de salud mental o no toda la gente piensa que desde chico se puede erradicar esto. Yo respeto mucho las costumbres de las personas pero luego si hay algunas que llevan a la que mujer sea sumisa, que el hombre tenga cierto poder, pero hay un cuestión como servicial que después se deforma y se afirma que por ser mujer tú me tienes que atender, pero que se puede ir erradicando desde la educación y la salud mental.

Elisa Balám cree que hoy en día las competencias entre hombres y mujeres son las mismas. "Igual podemos estar en un mismo trabajo, en un mismo rol en la sociedad hombre y mujer y desempeñarnos igual, con las mismas capacidades", afirma.

La editora y gestora cultural, Elisa Balám, considera que desafortunadamente en Yucatán persisten este tipo de reacciones incluso entre los amigos y la familia. cuestiones “El problema de fondo de lo que es el machismo, las agresiones a las mujeres y el feminicidio, creo que tiene que ver con el egoísmo propio del ser humano, porque no apreciamos a los demás en cuanto que a nosotros mismos no nos valoramos, por eso les resulta fácil agredir a alguien que puede ser débil, agredir a una mujer, agredir a un niño, agredir a una persona con capacidades diferentes y al final eso es un egoísmo, perdimos esa sensibilidad que debemos de tener y el respeto a nosotros mismos. Otra parte tiene que ver la educación que tenemos, no solo es la que tenemos en casa, es también la que vemos en la sociedad, ya que siempre nos vamos más por la idea de que es lo que van a decir los demás, a eso le damos más valor, no a lo que nosotros podemos crearnos personalmente sino a qué es lo que van a decir, cómo van a actuar”.

"Nosotras como mujeres debemos tener padres que nos cuiden y nos protejan, pero que no nos sobre protejan, que nos enseñen de qué manera tiene que ser una tratada como mujer", afirma Lydia Rendón.

La Mezzosoprano Lydia Rendón cree que el machismo es una parte que tenemos que eliminar con nuestras propias actitudes. “Las mujeres desafortunadamente somos las mismas que hemos hecho que el machismo creciera porque estamos acostumbradas a vivir en una estructura en la que se le ha dado una manera de ver el mundo a un hombre y una manera de ver el mundo a un mujer, esto ha existido desde los tiempos de nuestras abuelas. Pero los hombres han estado viviendo en un mundo que también les ha exigido ciertas cosas que a lo mejor no han querido, por ejemplo que siempre tiene que ser proveedores y a lo mejor no querían ser proveedores al cien por ciento, o mujeres que necesitan ejercer la fuerza y el poder debajo de la mesa, entonces aparentemente existe el machismo donde el hombre puede salir con otras mujeres pero también está en una relación de fuego en su casa, entonces creo que hablando un poquito de lo que yo he estudiado que es la comunicación no violenta, cuando existe una parte violenta que es el machismo, también existe una parte violenta en casa, y la parte violenta es esta parte en la que también se la ha dicho a los hombres no llores porque eres un hombre, o tú no tienes derecho a esto porque eres un hombre de la misma manera que sí tienes derecho a tener muchas mujeres y a ser una persona que no tenga valores, pero la mujer va a tener que soportar esto porque es la vida que le tocó, yo lo que veo es violencia y agresión de todos lados, violencia y agresión de ponerle a una niña los platos para hacer la comida y a los hombres los carritos, entonces no se les está dando la oportunidad a los niños de tomar ese tipo de decisiones que van a determinar su forma de ser, esta parte del género.

"Hay que empezar por reeducar a niñas y niños, y para ello, se requiere la participación de las familias, del sistema educativo y de todos los niveles de gobierno, en pocas palabras, se requiere de todos y todas", afirma Socorro Chable.

Socorro Chable, la talentosa fotógrafa profesional, periodista y gestora cultural considera que el machismo es inadmisible en Yucatán o en cualquier lugar del mundo. “El machismo es el origen de las grandes desigualdades entre mujeres y hombres y es uno de los grandes lastres que originan todas las violencias hacia las mujeres y niñas, de ahí que no se deba escatimar esfuerzos desde todas las trincheras. Si el machismo persiste en Yucatán es que falta mucho por hacer, que no estamos haciendo lo suficiente para cambiar la cultura patriarcal que ahonda la brecha de desigualdad. Hay que empezar por reeducar a niñas y niños, y para ello, se requiere la participación de las familias, del sistema educativo y de todos los niveles de gobierno, en pocas palabras, se requiere de todos y todas. El machismo es una práctica ancestral arraigada en la cultura de casi todo el mundo, niñas y mujeres hemos vivido las consecuencias de ello, pero también muchas han dado grandes batallas para erradicarlo.

Ricardo D. Pat