Destacada editora yucateca considera que el egoísmo humano propicia el machismo

Elisa Balám no solamente compartió un aspecto muy importante de este mal social, centrando en las actitudes negativas humanas el escenario perfecto para seguir arrastrando vicios que dañan la integridad de las mujeres, pero también de los niños o personas con determinadas preferencias.

Elisa Balám, considera que desafortunadamente en Yucatán persisten este tipo de reacciones incluso entre los amigos y la familia. “Es increíble que en estos tiempos todavía prevalezcan estas actitudes, que todavía se pueda actuar en una sociedad de esa forma, a mí me parece que el problema de fondo de lo que es el machismo, las agresiones a las mujeres y el feminicidio, creo que tiene que ver con el egoísmo propio del ser humano, porque no apreciamos a los demás en cuanto que a nosotros mismos no nos valoramos, por eso les resulta fácil agredir a alguien que puede ser débil, agredir a una mujer, agredir a un niño, agredir a una persona con capacidades diferentes y al final eso es un egoísmo, no te importa, perdimos esa sensibilidad que debemos de tener y el respeto a nosotros mismos.

Elisa Balám considera escalofriante la cifra de feminicidios, ya que 1,199 mexicanas fueron asesinadas en lo que va de 2019.

Otra parte tiene que ver la educación que tenemos, no solo es la que tenemos en casa, es también la que vemos en la sociedad, ya que siempre nos vamos más por la idea de que es lo que van a decir los demás, a eso le damos más valor, no a lo que nosotros podemos crearnos personalmente sino a qué es lo que van a decir, cómo van a actuar. Por ejemplo, si tengo un hijo que es gay, cómo lo puedo aceptar, no yo, cómo voy a hacer que lo acepten los demás, si soy débil ante una mujer por ejemplo, lo mismo, no es lo que yo voy aceptar sino lo que van a decir de mi. Hoy en día la verdad es que los papeles han ido no cambiando, pero las competencias entre hombres y mujeres pues son las mismas, igual podemos estar en un mismo trabajo, en un mismo rol en la sociedad hombre y mujer y desempeñarnos igual, con las mismas capacidades, esa ya es una realidad, sin embargo, persiste ese pensamiento de que no porque es mujer no puede, o debe de ganar menos o que es menos capaz todavía prevalece, en la propia familia, prevalece en las instituciones y prevalece en el ámbito laboral.

Elisa considera que la educación es clave para prevenir el machismo en nuestro país.

Elisa es optimista, pues con las mujeres que ella labora, tienen una actitud completamente diferente. “Lo que puedo ver con las escritoras con las que yo trabajo es que son mujeres que son sumamente creativas, sumamente independientes, tiene todos los problemas del mundo encima y son capaces de resolverlos, muchas de ellas son mujeres solas, que tienen o no hijos y llevan una vida feliz, con todos los problemas que son parte de su vida y las van llevando y en estos temas, ellas son principalmente mujeres fuertes, no son las que se andan quejando y doliendose, no, son las mujeres que actúan, son las que responden, son las que si tú no tienes voz, si dices y no te escuchan, ellas aprovechan los foros y aprovechan su pluma y aprovechan su creatividad para expresar todo eso, en esta parte lo que yo veo es que estas mujeres viene a ser la voz de muchas que si suena, que si retumba, que si se escucha y son sobre todo mujeres propositivas, ya que no solamente es ver el problema, eso es solo una parte, también es importante dar una solución y estas mujeres tienen esta capacidad.

Elisa admira la labor de las escritoras con las que trabaja, y considera que ellas están marcando una diferencia con su manera de confrontar el machismo.

Señaló que estas mujeres creativas tiene la capacidad de proponer y de decir lo que se debe hacer para solucionarlo. “Ellas son la voz que le llega a otras mujeres que no saben que hacer, que a lo mejor no están en los foros, no tienen la posibilidad de estar para expresar su voz, pero estas mujeres si lo pueden hacer, a mi me enorgullecen mucho porque son que son mujeres que son ejemplo, que se pueden volver en un momento dado íconos que se pueden seguir por la forma en cómo reaccionan y lo que proponen, entonces en esta parte de las mujeres escritoras por ejemplo, yo te quiero decir que sí son un ejemplo en este tema, son capaces, creo que por el mismo rol que están jugando como escritoras, son capaces de ver esta problemática no solo de un ángulo, son capaces de objetivarlo y entonces sus propuestas son muy buenas porque ellas mismas con ejemplo.”

Ricardo D. Pat