Despido de trabajador en Yucatán causa polémica y reproches a gobernador

El despido de un trabajador de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), que había usado su cuenta personal de la red social Facebook, para expresarse con relación a las manifestaciones de la campaña femenil “#NoMeCuidanMeViolan”, ha causado las más diversas reacciones entre usuarios de las redes sociales.

Fausto Enrique Loría Ortiz, quien hasta el domingo se desempeñaba en el área de la Dirección de Control de Procesos de la FGE, había escrito en Facebook: “Porque no pasa una pipa llena de gasolina y les prenden fuego?? De vdd qué patético”.

La frase acompañada de un video en el que presuntamente se podía ver a mujeres de Yucatán participando en las protestas que se realizaron simultáneamente en varias ciudades de la República, entre estas, Mérida, encendió a diferentes personas que tomaron capturas y etiquetaron a colectivos dedicados a la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante la noche del domingo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, a través de un tuit, en su cuenta @MauVila, respondió a la presión social que para entonces ya había subido de tono al mencionar: “En #Yucatán no toleramos la violencia contra las mujeres. Los comentarios en redes de Fausto Enrique Loría Ortíz, empleado de la @fgeyucatan, contravienen con los valores de nuestro gobierno. He dado la instrucción de que sea dado de baja inmediatamente de su cargo”.

La situación no quedó ahí, ya que el lunes el asunto había trascendido la esfera estatal convirtiéndose en tendencia, en donde cientos de usuarios expresaron su opinión; algunos aplaudiendo la determinación de Vila Dosal, otros cuestionándola.

No faltó, como el usuario Gabriel Chago, quien escribió: Sr. gobernador de que valores habla de la actual administración, ese solo fue un comentario, un comentario estúpido, pero un comentario, que a hecho usted con los abusos que han cometido los elementos de la SSP, en especial los de la PEI que casi a diario abusan al hacer detenciones ilegales, fabricar delitos, sembrarles drogas a los detenidos, sean hombres o mujeres, usted no ha hecho absolutamente nada en esos casos o es que le tiene miedo a SAIDEN, no señor gobernador el día que usted ponga orden en la SSP ese día muchos yucatecos le aplaudirán y reconocerán el cambio que usted prometió en campaña.

Otro usuario sacó a colación el caso de Vianey López, quien el día 3 de julio, al salir de su trabajo fue agredida a golpes por Raúl Gamboa May, paramédico de la SSP, quien le causó la ruptura del tabique nasal y hasta la fecha la mujer sigue esperando justicia, mientras el agresor continúa en su empleo.

En general el gobernador Vila Dosal ha recibido elogios por la decisión de dar baja al empleado de la fiscalía pero también le reprochan que hasta ahora poco o nada ha hecho para frenar la ola de violencia que diariamente viven mujeres tanto del interior del estado como en la capital yucateca.

Pidieron al gobernador no dejarse llevar solo por mensajes escritos en las redes sociales y salir a las calles a constatar la realidad que se vive en las calles con la inseguridad como robos, asaltos, acoso a mujeres en camiones y a vigilar precisamente que la fiscalía atienda con rapidez las denuncias por estos delitos.