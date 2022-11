Despiden a joven gasero que murió por un flamazo en Kanasín

La noche del domingo perdió la vida el trabajador de la empresa Soni Gas, que el pasado 16 de octubre recibió un flamazo cuando se encontraba abasteciendo a una panadería del municipio de Kanasín.

El joven de 23 años identificado como Óscar Castillo Cano, luchó por su vida en un hospital desde el pasado miércoles, donde era atendido por las graves quemaduras que sufrió en todo el cuerpo.

Óscar era ayudante de gasero en la compañía mencionada, que se dedica al abastecimiento de este combustible en cilindro y pipa.

Ese día, por alguna razón hasta ahora desconocida, él se encargó de conectar la manguera al tanque estacionario del negocio ubicado en la colonia Cuauhtémoc de dicho municipio yucateco.

Una mala maniobra ocasionó que el tanque despidiera una enorme flama en su dirección, lo que provocó que su ropa se incendiara y le causara graves quemaduras. Fue un bombero quien rescató al joven, antes de ser enviado de urgencia al hospital donde perdió la vida.

La familia señaló a un medio de comunicación local que han tenido problemas para recuperar el cuerpo de Óscar, a quien no han podido velar. También señalaron que buscarán que la empresa Soni Gas asuma su responsabilidad en la muerte del joven.

“”Te voy a extrañar mucho mi amor me duele mucho porque ya teníamos muchos planes, para bien, me haces y me harás mucha falta”, escribió a través de sus redes sociales Johanna Salalla, novia del joven fallecido.