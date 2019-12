Despiden a influencer española que insultó y humilló a la gente que vive en Yucatán

La modelo y conductora española, Rebeca Laborde, fue despedida del programa Vizion, luego de que encendiera la ira de los yucatecos en redes sociales tras un comentario de desprecio contra Yucatán y su gente.

La “influencer”, como ella misma se denomina, restringió su Twitter, donde hizo el comentario que le ha costado uno de los trabajos que tiene; ahora sólo se pueden los mensajes que la española apruebe.

La española fue despedida de un programa de televisión donde colaboraba en Yucatán.

Rebeca, quien fue bautizada como “Lady España”, encendió las redes sociales al comentar en su cuenta de Twitter que: “La manejada nunca será cosa de yucas”, pero la polémica no terminó allá, tal y como evidenciaron.

Entre los cuestionamientos de los usuarios sobre su comentario, alguien le preguntó si no llevaba más de 15 años viviendo en Yucatán, y fue la respuesta de la española lo que generó el enojo del público virtual.

El programa de televisión reprobó los insultos de la española contra la sociedad de Yucatán.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Polémico mensaje contra Yucatán

No bby, vivo aquí por la seguridad, no por la gente, hahaha no mames están jodidos. Ni porque haga toda mi vida aquí sería yuca, contestó la española, respuesta que en cuestión de minutos se viralizó en redes sociales.

A pesar de que la cuenta está restringida, muchos ya tenían la captura de pantalla, la cual compartieron y provocó un alud de críticas contra la española, quien ha modelado para varias marcas yucatecas.

Únete a nosotros a Instagram

Te puede interesar: Surge en Yucatán nueva #LadyPib; la mujer prefiere comcer c@c@ en vez de pib

Entre las consecuencias de la española, el programa Vizion, donde participaba como conductora, dio por terminada su relación laboral, donde reprobó las faltas de respeto a la sociedad de Yucatán.