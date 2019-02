Despiden a directora de kínder de Mérida sin justificación

El año pasado, el plantel preescolar “Un Mundo Feliz”, el cual está ubicado al poniente de Mérida, se vio envuelto en problemas por un presunto desvío de recursos por parte de la ex directora, Yara Ortegón Lezma; ahora, los estragos se siguen dando, con el movimiento del personal.

Maestras y padres de familia, comentaron a este medio que el lunes pasado la directora asignada para este ciclo escolar, Ana Josefina Sánchez Cordero, fue despedida sin argumentos, pues a la Secretaría de Educación Pública (SEP), no le gustó que destaparan dicho caso en septiembre de 2018.

Aunado a ello, en el salón de primer grado, durante todo este tiempo, hubo cuatro cambios de maestra, y la última que dejaron, María de Jesús, querían que se quede, pero la SEP les indicó que no había recursos, por lo que bajaron Juana Candelaria, quien tiene base.

“Ella incurre a un maltrato verbal contra los niños, ellos lloraba. Había descuidos, accidentes, se les salían, no estaban de acuerdo. Entonces viene una ola de quejas de los papitos y la directora (Ana Josefina) los presenta y de repente la mueven, sin decirnos nada”, dijo una maestra.

“En la última reunión que tuvimos que fue el 18 de diciembre, nos aseguraron que ya no habrían cambio alguno, se les pidió y externó en todo momento nuestra inconformidad porque queríamos que la Maestra María de Jesús se quedará para no afectar más a los niños”, agregó.

Los quejantes, el pasado 29 de enero, metieron un documento a Derechos Humanos, y por eso movieron a la acusada, quien en ningún momento “dio la cara”. “Una manchita más al tigre se agrega, pues ahora mandan al colegio a dos maestras más, las cuales ahora están laborando”, sostienen.

“Es obvio que las autoridades de la SEP están coludidas, yo no sé qué tapan, no sé qué estén metidos en el presunto desfalco o demás, pero la voz y la preocupación de los papás por los niños, no les interesan y están brincando sus derechos”, comentó la trabajadora.

_Kattia Castañeda