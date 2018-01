Desmienten envenenamientos con refresco en Mérida

En días pasados, tanto en redes sociales como en WhatsApp, ha estado circulando unos audios e información donde se alerta a la población de que no consuman refrescos sabor lima o toronja, debido a que supuestamente tres personas se encontraban intoxicadas tras ingerir estas bebidas, situación que fue rechazada por autoridades sanitarias.

En el audio se puede escuchar que los casos oficiales de las intoxicaciones son tres, de los cuales una de las personas se encontraba entubada , y que extraoficialmente se hablaba de cuatro casos más, e indican que uno ya había fallecido; también alertan que el refresco huele como a cianuro y que las víctimas se encontraban graves.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán (SSY), dio a conocer que esos audios no son locales, y que hasta el momento, ninguna institución sanitaria, tanto pública como privada, había reportado algún caso de intoxicación por consumir refresco, por lo que desestimó la información que circula en redes y en la aplicación de mensajería.

Agregaron que los audios provienen de Jalisco, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de aquella entidad, indicó que la información es falsa y proviene de gente mala que le quiere pegar a la marca del producto, pues ninguna persona se ha intoxicado por consumir refrescos sabor toronja, ni mucho menos han muerto.

Por tal motivo, las autoridades sanitarias del Estado exhortaron a la ciudadanía a no creer en esta información falsa y a no compartir para no crear pánico.