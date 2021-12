Desmiente FGE detención de extranjero que disparó contra ciclista en Mérida

El extranjero aún no ha sido detenido.

La Fiscalía General del Estado (FGE) desmintió que el extranjero que disparó contra un ciclista en Mérida está detenido.

De acuerdo con las averiguaciones, la orden de aprehensión en contra del presunto responsable de este ataque armado, no ha sido liberada debido a que no hubo flagrancia, es decir, no se detuvo a la persona en el momento que presuntamente cometió el delito o inmediatamente después.

Las autoridades aseguran que las investigaciones sobre el caso están avanzadas y se espera que en breve se proceda en contra del presunto responsable del ataque y así se ponga a disposición de un juez de control.

El titular de la Fiscalía asegura que las investigaciones van por buen camino.

Como informamos en La Verdad Noticias, el martes por la tarde trascendió que el extranjero conocido como ‘El Gringo’ ya había sido detenido, sin embargo el titular de la fiscalía, Juan Manuel León León dijo que aún no se consigna al acusado y que se está a la espera de una orden de aprehensión para proceder en su contra.

León León señala que las investigaciones con respecto al caso, indican que el presunto atacante aún se encuentra en el estado y añadió que se mantiene el sigilo en la investigación para no entorpecer la investigación que está avanzada y en breve se tendrán resultados.

Extranjero presuntamente se disgustó y disparó contra ciclista

Se presume que el hombre de origen extranjero se disgustó con el ciclista.

Del motivo del ataque, trascendió que el hombre de origen extranjero presuntamente se disgustó contra el ciclista porque circulaba en sentido contrario, por lo que en un momento dado intercambiaron palabras y derivó en un ataque con arma de fuego, el cual quedó registrado en un vídeo de una cámara de seguridad de una vivienda.

Cabe mencionar que la FGE mantiene asegurado el vehículo en el que presuntamente iba el atacante para realizar las investigaciones pertinentes, mientras que el ciclista se encuentra ingresado en un hospital de Mérida en el área de terapia intensiva y su estado de salud es reportado como grave.

