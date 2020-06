Desgarradoras palabras de enfermero de Mérida que labora en área Covid (foto. SDP Noticias)

Los enfermeros y médicos de Mérida continúan levantando la voz ante la situación actual que vive Yucatán con respecto al coronavirus y en esta ocasión traemos el testimonio de un enfermero que labora en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS de Mérida.

El enfermero, que labora en área Covid, manifestó que es muy difícil la batalla contra el coronavirus, tanto que a veces sienten ‘que la van perdiendo’.

Lo que se vive en áreas Covid

A modo de concientizar a la sociedad el enfermero explicó que intubar un paciente tras otro no es divertido, dice que no es un juego, que lo más difícil es cuando ‘cae un compañero’.

De igual forma cuenta que cuando muere un compañero o extraño, no sienten alivio y asegura que la cantidad de pacientes no reduce.

EL enfermero asegura que es muy difícil la batalla diaria que hasta sienten que la están perdiendo.

Cabe mencionar que al expresar su sentir dijo que todos los días llegan cansados y pensando qué le depara el día.

‘Llegamos cansados y pensando que nos espera ese día. Cuántos intubados?, cuántos ingresos? cuántos se van?’.

Los enfermeros temen saber cuantos nuevos ingresos hay.

El quejoso dijo que la carga de trabajo les sobrepasa y que es muy pesado vestirse con el traje protector, que muchas veces entran deshidratados al área Covid y salen en peores condiciones y lo que menos quieren saber es que hay nuevos ingresos.

Finalmente el enfermero mandó un mensaje a la sociedad de ruego para que permanezcan en casa y sigan las medidas sanitarias recomendadas.

‘No te queremos aquí, no te queremos enfermo, porque eso implica enfermarnos y saturar nuestros recursos. No te queremos aquí, por favor no te enfermes porque nosotros poco a poco nos estamos enfermando y poco a poco estamos cayendo’.

Lo más difícil es ver a un compañero enfermo.

‘No quiero verte en una cama dándote RCP y menos quiero verte agotado con un tubo en tu garganta. Por ti, por mi, por todos, ya no salgas y no expongas a todos. Por favor quédate en casa’.

