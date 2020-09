Desesperada madre de Kanasín pide ayuda para su hija Sandy, quien padece cáncer

A través de redes sociales, una desesperada madre de familia del conurbano municipio de Kanasín, pidió ayuda económica para poder pagar el tratamiento de su hija Sandy, quien padece algún tipo de cáncer.

Fue la usuaria de Facebook, Karen Aguilar, quien dio a conocer el caso de doña Carmen, una madre de familia que aparece en un vídeo de 50 segundos pidiendo ayuda para pagar el tratamiento de su hija.

“No me gusta hacer este tipo de publicaciones, pero me pidieron de favor que lo haga”, comentó Karen al comienzo de su texto, en donde menciona que doña Carmen está desesperada por no tener dinero.

Explicó que la mujer tiene hipotecada la casa, pero a pesar de eso, no le alcanza para solventar los gastos médicos que requiere su hija Sandy, que está teniendo una intensa batalla contra el cáncer que padece.

Karen dijo que doña Carmen necesita ayuda económica, pero para los que no puedan aportar, pueden ayudar a la desesperada madre y a su hija, quienes están viviendo momentos complicados por el cáncer.

Sandy necesita ayuda para vencer al cáncer

Debido al cáncer que padece, Sandy necesita medicamento floressence, leche lala, chocomilk, yogurth de manzana, papel higiénico y servilletas de cocina, avena de trigo, así como frutas y verduras de temporada.

Una desesperada madre pidió ayuda para pagar el tratamiento de su hija, que padece cáncer.

Si deseas ver de qué otra manera puedes ayudar a doña Carmen y a su hija Sandy, te puedes comunicar al número de WhatsApp 99-94-56-33-55 o irla a visitar a la calle 30-E por 13 y 15 de Pedregales de Kanasín.

Como se puede observar en los vídeos que compartió Karen, doña Carmen y su hija Sandy son personas de escasos recursos, motivo por el cual han pedido ayuda a la sociedad de Kanasín y el resto del estado.