Desesperada abuelita pide caridad en Mérida; no tiene el apoyo de sus hijos

Una desesperada abuelita está pidiendo caridad en el Centro Histórico de Mérida, ya que pese a que tuvo hijos, no recibe el apoyo de ellos, así lo dio a conocer en redes sociales una mujer que reveló su historia.

“Hoy me tocó ir al centro y vi a una mujer desesperada que pide ayuda; si alguien la ve no dude en ayudarle porque me impactó su rostro de desesperación”, comentó Zuelymi C.P. a través de su perfil de Facebook.

La abuelita viaja a Mérida a pedir caridad ya que no recibe apoyo de sus hijos. (Imagen ilustrativa).

Explicó que la señora le comentó que vive sola y aunque tuvo hijos y ya están casados. “Es triste llegar a la vejez sin apoyo de alguien. Un llamado a las autoridades de Kanasín”, comentó Zuleymi en en su historia.

Respecto al paradero de la mujer, Zueleymi señaló que la abuelita vive en la calle 15 por 18 de la colonia San Francisco de Kanasín e informó que la desesperada mujer se llama Cresencia Uicab Ek.

“Yo no la conozco, la ayudé con lo que pude y me llamó la atención que le hice plática No debería de estar en la calle y me dijo que no hay nadie que la ayude ya que vive a la bendición de Dios”, comentó.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Abuelos de Kanasín vulnerables al Covid-19

La historia de Zuleymi fue ratificada por la vecina de la abuelita, quien dijo que todo lo que ha dicho la mujer es verdad y agradeció que haya personas buenas que deseen ayudarla en esta cuarentena.

Si en dado caso estás interesado en ayudar a esta mujer, puedes acudir al predio ya indicado o ponerte en contacto con la responsable de la publicación para pedir mayores informes sobre cómo ayudarla.

Te puede interesar: Abuelito de Kanasín pide ayuda para comer; sólo pide un kilo de harina y azúcar

Este no es el primer caso reportado en Kanasín, ya que semanas atrás La Verdad Noticias publicó el caso de un abuelito de este municipio, quien no tenía nada para encarar la pandemia del coronavirus Covid-19.

En ese caso, decenas de personas se volcaron para ayudar a este abuelito, lo cual conmovió mucho en las redes sociales, ya que el caso de este abuelito se viralizó tanto que el apoyo no dejó de llegarle al señor.