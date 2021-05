Descubren nuevo cenote en municipio de Yucatán

Habitantes de una comisaría de Yucatán hicieron el descubrimiento de un nuevo cenote en un terreno poco explorado.

El ojo de agua se encuentra ubicado en la carretera de Tixkokob rumbo a la comisaría de Nolo en un terreno que no ha sido explorado.

Aunque este cuerpo de agua cuenta con agua cristalina y se le colocaron sogas de seguridad, aún no ha sido explorado no está abierto al turismo, por lo que se recomienda no ingresar en él.

El nuevo acosistema hallado cuenta con agua cristalina.

Mientras que se descubre un nuevo ojo de agua en Yucatán, otro más se han visto dañados por efectos de una granja porcícola.

Como bien hemos informado en La Verdad Noticias, un usuario de las redes sociales acusó a una granja porcícola de contaminar el manto freático y varios cuerpos de agua en Yucatán.

Cenotes desaparecen por contaminación

Algunos ojos de agua de Yucatán se han visto contaminados por efecto de una granja.

De acuerdo con el quejoso, estos ojos de agua están desapareciendo por la contaminación de la mencionada granja, que se encuentra en la comunidad de Kinchil muy cerca de una zona protegida debido a que hay muchos cuerpos de agua.

Estos ecosistemas presuntamente se han visto afectados por los litros de sangre que a diario derrama la mencionada granja.

¿Qué son los cenotes?

El cuerpo de agua aún no ha sido estudiado.

Los cenotes, son cuerpos de agua formados por depresiones geológicas que se formaron de manera natural y que se llenaron de agua.

Se dice que estos ecosistemas están interconectados por túneles subterráneos, por lo que se considera que cada ojo de agua tiene características únicas.

Cabe mencionar que tras su exploración estos cenotes son abiertos al público debido a que representan un atractivo turístico muy importante en la Península de Yucatán.

