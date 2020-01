Descubren a estafador en Mérida; pide dinero con el pretexto de que su hija está grave

Víctima de su engaño, un hombre de Mérida decidió exponer a un sujeto que pide dinero con el pretexto de que su hija se encuentra muy grave en el hospital, algo que es únicamente una mentira.

De acuerdo con el testimonio de un comerciante de la ciudad, un hombre de 40 años llegó a su negocio, ubicado al norte de Mérida, contando que su hija se encontraba grave en un hospital de la ciudad.

Los hechos ocurrieron un negocio cercano a la Macroplaza de Mérida.

Según el supuesto estafador, quien también dijo ser taxista, pero que su automóvil se encontraba en el taller, ya había juntado algo de dinero para que salga su hija del hospital, pero le faltaban unos pesos.

“La verdad me creí su historia y lo ayudé con 100 pesos de todo corazón y le dije que esperaba que se mejorara su hija y él me aseguró que en unos días pasaba y me devolvía el dinero”, comentó el estafado.

Días después, al llegar a un local del Fraccionamiento Brisas, donde ubicará su negocio, el hombre contó que vio al mismo señor contándole a su madre la misma historia que le había contado días atrás.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Descubren al estafador

Según el defraudado, el hombre no lo reconoció y con señas le pidió a su mamá que no le de dinero, aunque al igual que él, ya había “endulzado” a la señora para poder “ganar” unos centavos.

Esta es la forma de estafar del hombre, según mencionó una víctima.

Te puede interesar: Finge que le robaron su bolsa para pedir dinero y luego comprar alcohol en Mérida

indicó que no cuenta con fotografías de él, pero hizo pública esta denuncia para que la gente de la zona de Polígono, 108, Brisas, Pinos, etc. no sean víctimas del hombre que abusa de las personas de buen corazón.

Únete a nosotros en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana