Desconocidos y hasta delincuentes luchan por llegar al Congreso de Yucatán

La batalla por la conformación del Congreso de Yucatán no tiene la importancia que debería por parte de los partidos políticos, cuyos candidatos han sido nombrados al vapor, son desconocidos, o no tienen ni idea de qué hacer, pese al presupuesto histórico que han recibido rumbo al 1 de julio.

Entre ellos también están presuntos delincuentes, corruptos y una buena dotación de desconocidos.

Los presupuestos son jugosos, pues en esta ocasión se otorgó un techo de campaña de cuatro millones de pesos por aspirante a diputado local, tomando en cuenta que son 15 distritos en los que se reparte la legislatura local.

El electorado seguramente se siente confuso sobre la profusión de nombres desconocidos, algunos de los cuales no tienen ni perfil de Facebook, algo obligado en esta era “Millennial”, o si tienen, está “cundido” de faltas de ortografía.

Los ciudadanos tendrán las visitas de gente que en su vida habrán visto, principalmente de la “chiquillada”, como las alianzas que mantienen Morena, la delegación del PT, que en Yucatán perdió su registro por no reunir ni siquiera el 2% de la votación anterior, y PRD, partido cuyas guerras internas lo tienen sumido en una grave crisis, dejando muy atrás su imagen de tercera fuerza política en el estado.

También serán atosigados por numerosos panistas refugiados en Morena, Movimiento Ciudadano, Panal y PRD al no lograr su cometido.

Y verán a ex funcionarios, principalmente del tricolor, colocados estratégicamente para lograr el objetivo, como el ex alcalde de Umán y hasta hace unos meses secretario del Trabajo estatal Enrique Castillo Ruz, quien compite por el VIII Distrito en una demarcación que conoce, o Luis Borjas, ex director de Sejuve, quien fue enviado hasta el XIII, en el sur del estado, muy lejos de la capital estatal.

Otro que marcharía en “caballo de hacienda”, por ceder su candidatura para repetir en la alcaldía de Izamal es Warnel May, quien habría amarrado el XV.

Felipe Cervera, del PRI, se ve inamovible en el VII y la progreseña Lila Frías, ex directora del Tec de Progreso, va por el mismo partido en el IX.

En el V intentará repetir el diputado Manuel Díaz, quien había buscado la candidatura panista por la alcaldía de Mérida, pero fue rebotado y negocio una posible nueva legislación.

Fuera de ahí hay candidatos de “medio pelo”, como ex regidores, ex funcionarios municipales y muchos desconocidos.

Hay de todo, Nelson Lara Cabrera, ex tesorero estatal, quien va por el PRI-PVEM y Panal, tiene como rivales a Paulina Viana (PAN-MC), cuyo único mérito es ser gente del ex regidor Mauricio Díaz, ahora candidato a la alcaldía de Ticul, son los candidatos a vencer; pero anda peor José Antonio Figueroa Jiménez (PT-Morena y PES), ex dirigente de Morena en Kanasín, quien tuvo suspendidos sus derechos dos años por corrupción.

Hay ex regidores, como Víctor Merari Sánchez Roca (PAN, MC), quien no tendría oposición de los desconocidos Marcos Rafael Valdez Alejos (PRD) y María Adela Balam Uc (PT-Morena-PES).

Hay algunos que aparentemente la tendrán fácil, como Efraín Jesús Aguilar Góngora (PRI, PVEM, Panal), ex edil y ex diputado, en el III.

Hay distritos donde, ya sea por ambición, o por no saber dividirse el pastel, hay hasta seis candidatos, bajando la calidad de la competencia, como en el IV.

Ahí el ex diputado Jorge Félix Várguez Canul (Panal) y la ex subdelegada de Gobernación (PRI-PVEM), Paola Mújica, son los que tienen experiencia; sus adversarios Nidia Selene Torres Peniche (PRD), Alberto Nolasco Sosa (PT-Morena-PES),

Julio Adrián Gorocica Rojas (Independiente) y el urbanista Javier Rodríguez, serán comparsa y se gastarán su buen presupuesto.

Hay quienes de plano ni intentaron asesorarse para tener una campaña al menos digna, como Aremy Mendoza, del IX Distrito, y Paulina Viana, en el I, ambas del PAN-MC, quienes carecen de algún perfil para ser conocidas por sus votantes.

Angel Cab, aspirante en el Distrito III por el PRD, solamente tiene información ajena.

Incluso, Rosalba Centeno “Rossita”, en el Distrito XI por PAN-MC PAN, de ella solamente se sabe que fue impuesta por el senador panista Daniel Ávila, acusado en numerosos ocasiones de recibir “moches”

En Facebook, Daisy Florinda Batún, de PT-Morena y PES, asegura en su perfil que estudió en la “Univercidad de la vida”, o información inexistente en buscadores o redes, como el caso de Quiriat Neftalí Rosado Schrader, del PVEM para el VI Distrito, o Pamela Guadalupe Aguilar Manzano del mismo partido por el Distrito XIII.

En el caso de utilizar un buscador que las primeras búsquedas y únicas fotos disponibles, sean las de cuentas con la ley, como el caso de Miguel Edmundo Candila Noh candidato de “Juntos Haremos Historia”, para el Distrito III detenido por fraude.