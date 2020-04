Desconocidos agreden enfermero de Mérida; le tiran café al bajarse de su auto

Un enfermero denunció en redes sociales de Mérida que desconocidos lo agredieron tirándole café hirviendo mientras se bajaba de su automóvil, situación que lamentó la víctima en su Facebook.

La víctima, identificado como Manuel Cervera León, denunció a través de un vídeo en su Facebook que acababa de llegar a su casa, ubicada sobre la avenida Fidel Velázquez, cuando fue agredido con café.

El enfermero fue agredido mientras se bajaba de su automóvil al oriente de Mérida.

“Estoy en shock. No sé si llorar de coraje; no lo sé. No lo puedo creer, ya había visto casos, pero no pensé que estas cosas me pudieran pasar a mí”, mencionó el enfermero indignado a través de un vídeo.

En el vídeo, la víctima mostró´que su uniforme y los asientos de su vehículo terminaron manchados con café e informó que pidió ayuda a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.

Aunque se desconoce si los agentes identificaron a los agresores, el enfermero señaló que es indignante que este tipo de situaciones pasen. “Médicos y enfermeras, todo mundo está dando literal su vida”, dijo.

Lamentan agresiones a enfermeros de Mérida

Manuel Cervera mencionó que no logra comprender por qué ocurren estras agresiones, sobre todo en estos tiempos donde el personal de enfermería y medicina está en riesgo de contagio por el coronavirus.

“Estoy muy molesto y triste. Me pregunto qué harían sin el personal de salud”, comentó el joven, cuyo vídeo se ha viralizado en redes sociales de Mérida, tal y como pasó con otros casos de agresiones a enfermeros.

Es de resaltar que esta nueva agresión sucedió mientras el enfermero estaba bajando sus cosas de su automóvil particular, es decir, la agresión ni siquiera sucedió en transporte público o en la calle.

Para acabar con este tipo de situación, diputados de Yucatán han propuesto una iniciativa de ley en la que se sancione con varios años de cárcel a aquellas personas que agraden a personal médico en el estado.