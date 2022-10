Desconfianza entre meridanos por militarización de México

La aprobación de las reformas en el Senado de la República para mantener a los elementos de la Guardia Nacional bajo el adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 2028 genera desconfianza e incertidumbre entre los meridanos, quienes opinaron podría incrementar el clima de tensión y los enfrentamientos armados en el país.

“Yucatán es un lugar de excepción por las condiciones, nuestro ambiente o las circunstancias que puedan estar manejando para mantener esta estabilidad, creo que es innecesaria la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta el 2028”. Guadalupe Peniche.

"Se me hace algo muy malo porque considero que la militarización no trae nada bueno, porque es bastante polémico, se dice que el ejército hace cosas buenas pero también se ha inmiscuido en cosas malas, ahí está el caso de Ayotzinapa. No considero que sea lo más factible que haya podido suceder". Leonardo Ramón.

También recordaron que la disminución a los recursos destinados para el fortalecimiento de las fuerzas civiles provocó que el clima de violencia aumente y el crimen organizado ganara terreno.

"Tengo entendido que en los últimos años la federación le restó recursos en materia de seguridad a los municipios y obviamente eso empobreció las unidades de fuerzas de seguridad estatal y de municipios, tal vez como excusa para armar esta militarización y ya veremos con el tiempo". Rocío Aguilar.

“Estoy en contra de la militarización del país porque fundamentalmente genera un clima de tensión la presencia del personal militar en diferentes partes del país, sí bien la guerra contra el narcotráfico se dispararon los fenómenos de violencia en todo el país, no creo que la presencia militar sea la manera adecuada de controlar el tema de violencia”. Guillermo Castillo.

"Hace poco se dio lo del culiacanazo, donde el narco demostró su poderío y doblegó al Ejército, vemos que es una guerra que no va a terminar, no lleva a nada bueno, se pone en riesgo a personas civiles, gente que no tiene nada que ver con este tema, no creo que haya habido avances". Ernesto Peniche.

"Creo que hay otras medidas para erradicar el tema del narcotráfico, mejores sueldos, mejores oportunidades de trabajo, cosas que puedan incentivar a la gente a no tener que inmiscuirse con grupos delictivos". Carlos Ramiro Tec Sulub.

No funciona la guerra contra el narco

Guardia Nacional en Yucatán

De igual forma hay quienes piensan que los militares son formados para otro tipo de tareas y haberlos sacado a las calles desde el 2006 solo ha generado que cada vez haya más enfrentamientos en los que se ponen en riesgo a los civiles.

"No estoy muy enterado del tema, pero por sentido común pienso que los militares deben hacer su trabajo como militares y no cuidando las calles, porque si se formaron durante años en el adiestramiento, es para apoyar a los ciudadanos en otras cuestiones como la aplicación del Plan DN-III-E y no como policías". Víctor Hernández.

También te puede interesar: Vecinos rechazan construcción de cuartel de la GN en Mérida

"La verdad no he visto ningún cambio favorable, solamente han habido más enfrentamientos, más muertos y más crímenes en el país, dicen que tenemos que esperar a que se vean los resultados, pero ¿cuánto tiempo más vamos a esperar?". Jorge Caamal.

“Creo que desde el gobierno de Calderón se ha agudizado la guerra contra el narco y creo que finalmente al menos se ha tenido un poco más de foco de atención en ese sentido, creo que la presencia de los militares se han vuelto parte del ciclo de escalada violenta”. Moisés Román.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram