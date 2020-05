¡Descaro! CFE cobra 48 mil pesos a empresario yucateco por energía que no usó

Ante la situación actual de confinamiento que se vive en Yucatán por el coronavirus, cientos de yucatecos se ven imposibilitados a pagar los cobros excesivos que la CFE está haciendo.

Ese es el caso de varios empresarios, que pese a las condiciones continúan con sus responsabilida como patrones sin estar produciendo ingresos.

Ahora presentamos el caso de un empresario que tiene un restaurante al norte de Mérida, quien envió un contundente mensaje al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, a través de su cuenta oficial de su negocio que la CFE le estaba haciendo un cobro de 48 mil pesos por energía eléctrica que no utilizó.

El empresario emprendedor dijo ser responsable y consciente de la situación por lo que desde que comenzó la fase crítica de la contingencia por el coronavirus dejó de laborar el día primero de abril, ya que su personal de trabajo en su mayoría son personas altamente vulnerables al Covid-19.

La CFE realizó un cobro estimado por 48 mil pesos a un restaurante que no esta laborando.

Pese a no tener ingresos económicos porque su negocio ha estado cerrado, el empresario ha cumplido con sus empleados, al cubrir el pago puntual de sus salarios durante 7 semanas, ya que su negocio sostiene a 50 familias.

Brutal cobro de la CFE a negocios

Su enojo y sorpresa fue cuando llegó su recibo de luz del periodo del 3 de abril al 6 de mayo con un cobro cerrado de 48 mil pesos.

Estimado Sr. Gobernador Mauricio Vila Dosal Mauricio Vila:Antes que nada quiero decirle que soy un emprendedor...

‘¡¡¡Es un total y absoluto robo y me parece una burla!!!’.

Manifiesta el quejoso, quien se pregunta, ¿cómo espera la CFE que pague semejante cantidad?, ya que asegura que su negocio no consumió nada de energía, además de que no cuenta con ingresos y reiteró que no ha dejado a sus empleados sin sustento económico.

Ante esta situación el empresario hace un llamado al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal para solicitar un apoyo o una solución para el sector empresarial, el cual se está viendo golpeado mortalmente por los cobros excesivos de la CFE.

El empresario ha mostrado su recibo donde se reflejan los pagos que ha realizado en los meses anteriores.

Este empresario manifestó que no cuenta con el dinero para pagar el absurdo, falso cobro que le está haciendo la CFE.

Cabe mencionar que esta es la segunda denuncia pública que realizan empresarios en contra de la CFE, señalando que no permitirán este tipo de abusos.

