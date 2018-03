Desbocados en Motul para sacar al PAN

Al menos 10 aspirantes del PRI disfrazan proselitismo en busca de la candidatura a la Alcaldía en poder blanquiazul.

A menos de un año del proceso electoral del 2018, los aspirantes priistas en Motul han iniciado una serie de acciones, confrontaciones y acusaciones en la búsqueda de obtener la candidatura a la alcaldía, la cual tiene actualmente el Partido Acción Nacional en la persona de Vicente Euán Andueza. De acuerdo con publicaciones en las redes sociales, así como versiones de algunos líderes del tricolor en ese municipio, hay 10 suspirantes que han empezado a moverse por las colonias y comisarías en busca de conquistar a los priistas del municipio y demostrar que tienen la simpatía y el capital político para ser quien le devuelva al PRI el Ayuntamiento de la tierra de Felipe Carrillo Puerto. En la lista existen algunos que desde años atrás han intentado buscar la nominación a la alcaldía, pero que no lo han logrado por diversos motivos, así como otros que participan por primera vez, y uno que ya fue alcalde en tres ocasiones.En los círculos priistas de ese municipio se dice que al que ven como el rival más fuerte a Mario Peraza Ramírez, quien se dice ser cercano al presidente estatal del PRI, Carlos Sobrino Argáez, lo que hace que el propio aspirante asegure que tiene el camino libre. Sin embargo, los otros aspirantes, Ave María Falla Gómez, Luis Castillo Abraham, Norma Aguilar, Roger Aguilar, Daniel Montero, Juan Antonio Centeno y Sánchez, Erick Jasper, Siria Ayala y Fernando Chan, no están de acuerdo con la postura, acciones y dichos de Mario Peraza, por lo que han iniciado una guerra interna que incluye señalamientos y descalificaciones en contra del autoproclamado candidato oficial del PRI estatal, ya que fue señalado e involucrado en el caso del presunto fraude e intento de despojo de terrenos junto a la playa en el puerto de Dzilam de Bravo. Con base en ello, Mario Peraza parece empezar a tejer alianzas con otros ‘suspirantes’, como Ave María Falla Gómez, ex candidata perdedora en 2015, impuesta por su esposo y ex alcalde, Julián Pech Aguilar, con el apoyo del actual diputado federal Jorge Carlos Ramírez, quien quizás ya midió el terreno y sabe que sus aspiraciones son muy cortas y buscará negociar alguna posición con Peraza Ramírez.Sobre los demás aspirantes, al menos seis van nuevamente en busca de ser, ahora sí, considerados reales, pues en procesos pasados han manifestado sus intenciones, pero no lograron nada. En esa lista se encuentra el empresario banquetero Roger Aguilar Arroyo, quien en los últimos meses se ha convertido en un promotor de la ayuda social en diversos sectores, lo que le ha dado una cierta ventaja. Otro caso es el de Norma Aguilar, esposa del ex candidato perdedor en el 2010, Jorge Montañez Arroyo, nuevamente ha levantado la mano y ha entrado al juego de los aspirantes, aunque sus posibilidades son menores, y seguramente terminará negociando alguna posición. En la misma situación se encuentran Erick Jasper Pech, Luis Castillo Abraham, hijo del ex alcalde y ex diputado Luis Emir Castillo Palma, Daniel Montero, Fernando Chan y Siria Ayala, quienes no tienen mucha presencia entre los priistas, y están limitados de grupo, por lo que terminarán cediendo y doblando las manos ante quien sea el más fuerte, a cambio de alguna posición en caso de que logre el PRI recuperar el Ayuntamiento de Motul. Un caso aparte y especial es el de Juan Centeno y Sánchez, quien a últimas fechas ha sido mencionado e incluido en la lista de aspirantes, lo cual ha puesto nervioso a los demás, pues ha sido alcalde en tres ocasiones y ha sabido mantener un grupo político que le puede dar ventaja y ser considerado seriamente para ser el abanderado en ese municipio.