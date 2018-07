Desastre de Priistas en Yucatán

Debacle de Priistas en Yucatán

El PRI no sólo perdió la presidencia; a seis días de distancia de la elección del 1 de julio, los tricolores de Yucatán apenas empiezan a digerir que tampoco pudieron retener la gubernatura de Yucatán, considerado uno de los últimos bastiones tricolores y a donde el aún presidente de México Enrique Peña Nieto había expuesto alguna vez su intención de venirse a vivir acá, apenas concluyera su sexenio.

El PRI ahora también sin espacios mayoritarios en el Congreso de la Unión, en donde fue relegado a ser la tercera fuerza política por detrás de ‘Juntos Haremos Historia’ y ‘Por México al Frente’, busca ahora entre sus escombros a los responsables de su estrepitosa derrota.

Los señalamientos de culpa salen al por mayor, desde la imposición de candidatos hasta la visible fractura que impidió a los coordinadores de campaña tanto en el estado como en el municipio de Mérida y supuestos operadores que debían accionar a favor del tricolor y sus candidatos; la simulación de quienes en el reparto de las candidaturas quedaron fuera, los candidatos con serias acusaciones de corrupción y el que cada quien “jalara por su lado” dividiendo aún más al otrora partidazo, son algunas de las causas que han salido a relucir en los análisis de café y de quienes gustan observar la política al derecho y al revés.

Y en este mar de conjeturas, resalta la visión del político chiapaneco, varias veces diputado federal y escritor César Augusto Santiago Ramírez, quien señala con índice de fuego a las dirigencias de Enrique Ochoa Reza y de René Juárez Cisneros, así como el desempeño de Meade y de Nuño en la reciente campaña electoral, como los principales causantes de la debacle tricolor.

En sus cuentas de redes sociales, Santiago Ramírez ha publicado un documento en el que va más allá de fustigar a los dirigentes nacionales, también en las dirigencia estatales, exige que “rindan cuentas y que la lambisconería acrítica no puede ser, no debe ser, ya no será el único discurso del PRI”.

“No hub o sólo uno, sino muchos errores, también muchas malas decisiones y excesos en estos seis años de gobierno que no pueden ser obra deliberada para desmantelar al gran partido que fundó Calles y alimentó Cárdenas”, agrega en su análisis.

“Quince por ciento de una votación histórica es la respuesta a los lambiscones convenencieros que sólo buscan una chamba, un negocio, una canonjía a cambio de lo que sea”, acusó.

César Augusto Santiago también demandó como en otras ocasiones lo han pedido ya líderes de opinión que se restituya la democracia interna en el PRI, que se recupere su proyecto de nación, sobre todo que, a su ver, la votación del domingo primero de julio mostró que México no es un país capitalista, no es de burócratas de Hacienda, “sino un país socialdemócrata, nacionalista y patriota”.

Los ocurrido en Yucatán es el más claro ejemplo de un conjunción de como el principal adversario del PRI, el PAN supo aprovechar el descontento social, para agenciarse los votos de una ciudadanía cada vez más, sobre todo de una población juvenil-, ávida de elementos de cambio e inconforme de un partido caduco, obsoleto en cuanto a sus propuestas de transformación política.

Los votantes manifestaron en las urnas su descontento dando paso como ocurrió en el 2001 con Patricio Patrón Laviada, que con 355 mil 280 sufragios que representaron el 53.5 por ciento de la lista nominal de entonces, a un nuevo gobierno encabezado por el PAN, ahora con Mauricio Vila Dosal.

Desde la madrugada del lunes, horas después de la jornada electoral, los resultados para el PRI ya se daban en el marco de la derrota, cuando el conteo rápido daba puntos de ventaja a Vila Dosal, aunque en el súper criticado Prep, la ventaja cerrada fuese para Mauricio Sahuí.

En las candidaturas al Senado, el PRI apenas ganó una fórmula por mayoría en todo el país, y esta fue la de Yucatán, la integrada por Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Noemí Camino Farjat.