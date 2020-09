Desaparecen 160 mdp no ejercidos por el DIF Yucatán

El programa denominado “Espacios Escolares y Comunitarios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo” que aplica el gobierno de Mauricio Vila a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Yucatán) dejó de ejercer más de 160 millones de pesos que a la fecha tienen destino desconocido para la población, al igual que otros programas de supuesta asistencia social en donde no hay rendición de cuentas, ni una medición real del impacto a la población que en teoría sería beneficiada.

Conocidos también como comedores comunitarios, el nulo impacto en la población no justifica el millonario presupuesto que se destina para la operación de estos espacios.

Ahora con la llegada del coronavirus y la distracción que han tenido los habitantes de Yucatán con las medidas controversiales que aplica el gobierno de Mauricio Vila para contener el avance de la pandemia, pocos se han puesto a revisar en que muchos programas pero específicamente el de “Espacios Escolares y Comunitarios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo”, ha dejado de funcionar durante seis meses, pero hasta ahora el gobernador Mauricio Vila no ha informado sobre el destino de los recursos económicos que desde finales del 2019 ya estaban programados para su funcionamiento.

Cabe hacer la semejanza entre el programa “Espacios Escolares y Comunitarios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo” contra el desaparecido “Sin Hambre” que solo atendió en el último año de existir (2018) a menos de 9 mil personas en Yucatán, lo que representó apenas un 0.1 por ciento de las de personas en extrema pobreza alimentaria, registrados por la desaparecida Sedesol.

La falta de efectividad del programa federal dejó en Yucatán a más de 901 mil personas en pobreza y 132 mil 400 en pobreza extrema y con hambre, ya que la cobertura de la cruzada a través de los comedores apenas impactó en forma intermitente a unas 2 mil personas en cada uno de los dos años que se aplicó en la entidad.

Al igual que el programa federal (desaparecido por la corrupción en su manejo) Sin Hambre, el estatal “Espacios Escolares y Comunitarios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo” está dividido en tres ejes, el primero enfocado a la entrega de raciones de comida caliente, entregado a la población abierta tales como niñas, niños, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con alguna discapacidad que habitan en municipios y localidades de alta y muy alta marginación del estado de Yucatán.

Dicho eje tuvo en el 2018, un presupuesto de 14´020,039.40 pesos, los cuales – al menos en la programación- beneficiarían a 15 mil 489 personas; en tanto que para el 2019 el gasto se ubicó en 12´440,652.22 para alimentar a 15 mil 815 personas, y ya para el 2020 con un presupuesto de 12´440,652.22 el gobierno del estado pretendía dar comida caliente a 13 mil 612 a personas.

Pero la pandemia vino a desnudar la forma poco transparente con la que este programa,que tiene como centro de atención a los más pobres y vulnerables de Yucatán, es manejado desde el gobierno que encabeza Mauricio Vila.

La Verdad Yucatán 23 de septiembre

Pues de acuerdo con datos entregados por el propio DIF Yucatán a través de transparencia, debido a la pandemia, en este 2020, de los 12´440,652.22 presupuestados solo han ejercido 4´967,445.88 es decir el equivalente a casi una tercera parte, sin que hasta el momento y a tras seis meses de apuros económicos y la falta de alimentos para la población, el gobierno de Mauricio Vila clarifique el destino del resto del presupuesto que no se ha ejercido porque los comedores dejaron de operar y con el argumento de no formar aglomeraciones, las personas no dejaron de comer, pero si dejaron de recibir sus raciones en estos espacios.

En el segundo eje del programa, dirigido a atender la primera infancia (niños y niñas recién nacidos y de hasta seis años de edad), el gobierno del estado de Yucatán programó 15’253,252.09 en el 2018 para atender a 5,402 infantes; 12’494,386.78 en el 2019, para atender a 4,494 infantes mientras que el 2020 tiene programados 12’494,386.78, de los cuales solo se han ejercido 3 millones

En el tercer eje, -y el que más montos millonarios maneja- y que se refiere a la entrega de desayunos escolares fríos o calientes a niños y niñas de preescolar y primero y segundo grado de primaria del sistema de Educación Pública, se ejerció en el 2018 un presupuesto del orden 159,941,342.00 para atender a 135,890 alumnos; en el 2019 se ejercieron 178,858,596.00, para 135,793 alumnos, mientras que el 2020 tiene un presupuesto de casi 180 millones de pesos para atender a 116,453 alumnos y hasta ahora –con los malos manejos evidenciados por la pandemia- solo se ha ejercido alrededor del 10 por ciento del presupuesto, es decir 17,178,578.00.

Es justamente este tercer eje el que más suspicacias ha despertado dado a que hasta ahora las escuelas están cerradas, por lo tanto los niños que recibían algún alimento en la escuela, no están disfrutando este programa con lo cual el gobierno de Mauricio Vila ha dejado de ejercer alrededor de 160 millones de pesos tan solo en el concepto de desayunos escolares

Programa opaco, destino del dinero desconocido

El propio DIF Yucatán a través del Departamento de Alimentación y Nutrición Familiar admite que en los tres ejes del programa Espacios Escolares y Comunitarios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo”, no realiza evaluaciones o estudios sobre los resultados de los programas.

“No realiza reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento en el Estado de la población considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad), realizados o disponibles en la dependencia a su cargo” admite.

El Departamento de Alimentación y Nutrición Familiar no realiza estudios o reportes prospectivos sobre la brecha entre oferta y demanda de servicios (educativos, de salud, derechos, u otros) destinados a la primera infancia, misma que comprende la atención de niños y niñas recién nacidos y de hasta 6 años de edad, insiste la dependencia.

Te puede interesar:Coronavirus Yucatán: Acusan a alcaldesa de robar despensas del DIF

En suma en el programa de “Espacios Escolares y Comunitarios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo” del gobierno que encabeza Mauricio Vila, por las consecuencias ya conocidas por la pandemia, ha dejado de ejercer alrededor de 178 millones de pesos que ya estaban presupuestados para este 2020.