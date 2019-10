Desaparece el joven estudiante que bromeó con realizar una balacera en la Uady

De acuerdo con autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), la reunión que iban a tener con el estudiante Yael C., mejor conocido como el “Bromista”, fue un fracaso, debido a que el joven no se presentó.

El objetivo de la reunión era saber de la propia voz del joven los hechos que provocó la suspensión de clases el lunes pasado, donde se afectó a más de tres mil 800 estudiantes, debido a la amenaza de una balacera.

El joven tenía previsto reunirse con directivos de la Uady, pero no acudió a la cita.

Pese a la irresponsabilidad del joven, la Uady espera realizar la audiencia con el estudiante de la Facultad de Matemáticas hoy jueves o mañana viernes, para saber su versión de los lamentables hechos.

El primer encuentro estaba previsto realizarse el martes pasado a las 10:00 horas, pero Yael C. no acudió por motivos que sólo él conoce, aunque es de destacar que tanto el martes y ayer miércoles no acudió a clases.

El joven Yael C. es acusado de haber amenazado con realizar un tiroteo en la Uady.

Aunque las autoridades no se han podido reunir con el joven, se tiene previsto una audiencia para los días ya mencionados, aunque no se especifíca hora ni el día, debido a lo delicado que es el tema.

Después de haber desatado una psicosis, el joven admitió que la balacera era sólo una broma.

Una vez hecha su declaración y con base a los resultados de la audiencia, se definirá el procedimiento administrativo contra el “Bromista” y las personas implicadas, debido a que puede ser expulsado de la Uady.