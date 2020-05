Desamparan y crece agresión a personal médico de Yucatán

Un Reporte Especial del gobierno federal revela que en Yucatán, donde “gobierna” Mauricio Vila Dosal, se han registrado diversas agresiones contra personal médico y trabajadores de la salud, sin que las autoridades locales y estatales los protejan, por lo que se tuvo que desplazar a elementos de la Guardia Nacional.

Ante el desamparo y las agresiones de que han sido víctimas, al carecer de un programa integral que les dé seguridad, la sociedad civil ha optado por ofrecer al personal médico desde alimentación hasta hospedaje, a fin de que eviten el uso de transporte público y sean objeto de vejaciones.

Conforme al Reporte Especial Federal, hasta ayer en Yucatán sumaron 411 casos positivos, 6 de los cuales son de otro país u otro estado. Hasta ayer, el saldo de personas fallecidas era de 35 personas a causa del Coronavirus de acuerdo con los datos oficiales de la Dirección General de Epidemiología.

La tasa de incidencia de Covid-19 en Yucatán es de 16.73 casos por cada 100 mil habitantes.

En el estado se han registrado varias agresiones a personal sanitario, por parte de la población que teme contagiarse de Covid-19.

El 15 de abril se denunció en redes sociales que una pizzería en Mérida le negó el servicio a una enfermera del IMSS, de la misma forma el 5 de abril pasado, un enfermero del IMSS denunció en redes sociales la agresión de la que fue objeto al salir de trabajar.

Un par de sujetos en motocicleta le arrojaron huevos y se burlaron de él.

El 8 de abril se difundió la agresión que sufrió Ligia Kantun, una enfermera instrumentista, a quien un desconocido le lanzó café caliente mientras le gritó "nos vas a contagiar a todos".

De la misma forma en Yucatán se estudian 193 casos sospechosos y 996 personas a las que se les realizó la prueba dieron negativo.

Agresión a extranjeros

En Rio Lagartos, Yucatán, 70 pobladores se reunieron en el Centro de Salud municipal para exigir el retiro de 3 personas extranjeras que arribaron al puerto de la localidad a bordo de un velero y fueron conducidos para aplicar un cuestionario ante la contingencia del Covid 19.

A poco más de un mes y medio de haberse iniciado la pandemia

Provocada por el coronavirus, en Yucatán se han registrado ataques contra el personal médico: uno fue agredido con café caliente y otro con basura; esta violencia y discriminación se dan mientras los integrantes del Congreso del Estado “analizan la posibilidad” de llevar al pleno reformas al código penal del Estado, propuesto por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que buscan sancionar estas acciones hasta con cinco años de prisión.

Un enfermero, de nombre Leo, mediante redes sociales relató la manera en cómo una persona lo atacó mientras esperaba el transporte público para dirigirse a su centro de trabajo.

“Me tiró una bolsa de basura"...

y me dijo que me salga de su fraccionamiento. Yo no sé por qué hacen eso, pues yo vivo en el mismo lugar y estoy yendo a buscar el autobús”, relató, aunque no especificó en qué colonia ocurrió el incidente.

“Quise marcar para denunciar el hecho"...

pero no suena la línea, por lo que no entiendo cómo quieren que denunciemos”, relató el joven aún desconcertado por lo ocurrido.

Un día antes, otro enfermero de nombre Manuel Fernando Cervera León, denunció que le tiraron café caliente cuando llegaba a su domicilio.

El joven se bajó de su auto y fue agredido por una persona que circulaba en otro vehículo.

Estoy en pleno shock. No sé si llorar de coraje, no lo sé.

Al llegar de la clínica, cuando bajaba mis cosas, porque llevo varios objetos, desde un carro me aventaron café, estando estacionado sobre la calle 59 de la colonia Fidel Velázquez. No lo puedo creer, ya había visto casos, pero no pensé que estas cosas me pudieran pasar”, indicó.

Redes sociales, mecanismo de defensa

Ante indiferencia de las autoridades, los agredidos dijeron que gracias a las redes sociales han podido dar a conocer las injusticias de que han sido objeto.

Así fue el caso de Lola T., quien manifestó el enojo que sintió al ver a su madre asustada, luego ser víctima de una agresión en la calle.

La mujer informó que su mamá es enfermera en un centro de salud del estado de Yucatán y saliendo, un hombre desde su auto le arrojó café hirviendo en la espalda.

Así mismo mencionó que a pesar de estar enferma, tomar inmunodepresores y no tener el equipo necesario para protegerse del coronavirus, su madre sigue laborando por amor a su profesión.

Apoyo de la sociedad

Vale la pena destacar que ante la falta de un programa que garantice apoyo a los profesionales de la salud en la entidad, la sociedad civil ha optado por protegerlos.

Muestra de ello es el caso del propietario del hotel “Casa Bugambilias” que ha puesto a disposición de doctores y enfermeros –hombres y mujeres- en general las habitaciones del inmueble para evitar que vayan a sus hogar y corran el riesgo de ser agredidos, pero al mismo tiempo de anular la posibilidad de contagiar de coronavirus a sus familiares.

Además del hospedaje gratuito ...

también les da una comida diariamente desde el pasado 3 de abril.

Este tipo de iniciativas también han sido respaldadas por conductores de plataformas de transporte como Uber, Cabify, Didi y muchas otras que se han sumado a valorar el trabajo de los profesionales de la salud, mientras las autoridades siguen dormidas en sus laureles.

La Uady discrimina a estudiantes

La Universidad Autónoma de Yucatán, informó mediante un comunicado que un grupo de siete pasantes egresados de la Licenciatura en Médico Cirujano, no accedió a continuar su servicio social en el actual contexto de emergencia sanitaria, situación que está normada por el convenio-beca que firmaron con las instituciones de salud del Estado, por lo que la Facultad de Medicina fue notificada de que habrían causado baja “por no cumplir con los criterios establecidos en los lineamientos generales para la operación del Programa Nacional de Servicio Social de Medicina, en el Sistema Nacional de Salud 2009”.