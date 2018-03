Desaíran panistas a Margarita Zavala en Mérida

No llegan ni a las mil 500 personas al evento programado en Mérida

Te puede interesar

Pese al esfuerzo panista de acarrear gente con camiones y camionetas para llenar uno de los salones del Centro de Convenciones Siglo XXI, no se llegó a la meta de juntar a mil 500 simpatizantes para el evento de Margarita Zavala. El evento anunciado a lo largo de toda la semana no tuvo el poder de convocatoria que esperaban por lo que el Comité Directivo Municipal se vio en apuros y tuvo que acarrear a gente del sur de la Ciudad momentos antes de que apareciera la candidata. La clara división en la que se encuentra el Partido Acción Nacional (PAN) en Yucatán es evidente ya que incluso el Presidente estatal del Partido afirmó que fue invitado a este evento apenas ayer por la noche, por lo que no consideraba asistir.