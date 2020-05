Desaira Mauricio Vila al campo en la reactivación económica

Si bien es cierto que el actual gobierno de Mauricio Vila Dosal ha repartido algunos apoyos para productores, éstos han sido entregados a grandes empresarios agrícolas, acaparadores de tierras, amigos, conocidos y compadres del gobierno, pues al pequeño productor, a quien tiene solo una parcelita le dan “atole con el dedo” porque para ellos no ha habido ninguna ayuda antes ni durante la pandemia del coronavirus porque todo está politizado, dijo el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta) en Yucatán, Guillermo Cahuich Durán.

“Para incrementar la producción agrícola y pecuaria en nuestro estado, así como para mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas, es necesario, que el gobierno estatal deje de dar atole con el dedo y aplique un verdadero programa de subsidios, créditos y rescate de las actividades agrícolas, como son siembra de milpa, hortalizas, frutos, chile habanero, así como la producción pecuaria en pequeños hatos para evitar que la gente campesina siga saliendo de sus comunidades rurales a ciudades del país incluso a Norteamérica donde se emplean de jornaleros, de ayudantes de albañiles y de otros oficios que no es porque sean degradantes sino porque al perderse mano de obra campesina en Yucatán, se pierde también la seguridad alimentaria, que como quedó visto en esta pandemia del covid-19, si no tenemos garantizados los alimentos, no tenemos garantizada tampoco la salud y la economía, dijo el dirigente campesino.

Dependencias desdeñan al pequeño productor

"En las dependencias federales y estatales ligadas al agro yucateco...

Hay una burocracia obesa, arrogante y maleada, que se encarga de torear a los campesinos para cansarlos y desistan en sus solicitudes y en sus proyectos productivos, pero a los empresarios allegados les ponen alfombra roja y los benefician con apoyos y recursos”, dijo.

El pequeño productor carece de apoyos gubernamentales

El campesino yucateco, el que a diario trabaja realmente el campo, ése está abandonado, seguimos luchando por créditos accesibles para producir, no pedimos ni aceptaremos migajas, agregó.

La pandemia por el coronavirus “le ha venido como anillo al dedo”...

al gobierno del estado para mandar a los productores y productoras a que se mantengan en sus casas, nos ha inmovilizado y han sido abandonados los proyectos de traspatio que son la base de la seguridad alimentaria en zonas rurales y periurbanas, explicó.

Demandan seguro de desempleo rural

Ante el grave deterioro del campo yucateco que ya había antes de la pandemia y que se agravado con la misma y el desinterés de autoridades estatales, los productores adheridos a la Unta demandaron que así como se pretende beneficiar al sector de la construcción –que no a los albañiles, sino a los grandes contratistas- así los productores del campo demandan la creación de un Seguro de Desempleo Rural, que les permita contar con recursos mínimo para el pago de agua, energía y renta, así como pidieron descuentos en el pago predial.

Mujeres campesinas son las más desprotegidas

Citó el caso de las mujeres productivas y campesinas de Yucatán dedicadas en su mayoría a la cría de aves de corral, ovinos y cerdos en pequeño, así como a los huertos de traspatio y la recolección de miel, que si las tierras no están a su nombre, como ocurre en la gran mayoría de los casos, simplemente no son sujetas de créditos y tampoco pueden acceder a los programas productivos oficiales.

Para su desgracia, muchas de estas mujeres productoras en el campo yucateco, son al mismo tiempo madres y jefas de familia, que no cuentan con otra forma para subsistir, que no sea trabajando en lo poco que la tierra les da.

La acuacultura es una actividad que emplea a decenas de productores

Y en pequeñas áreas donde lo poco que obtienen estas mujeres es para el consumo familiar como hortalizas, cítrico, papaya maradol, frijol, jamaica, pitahaya y árboles frutales; así como crianza de animales como gallinas, pollos, pavos, cordonices, conejos, ovinos, cabras, bovinos cerdos y la pequeña e incipiente acuacultura para la cría de tilapia y camarón, pero que en esta cosecha no habrá ningún rendimiento por la parálisis impuesta a raíz del coronavirus.

Borran "olas" de reapertura a campesinos

La reactivación económica de Yucatán, la cual se anunciado en tres etapas u “olas” de reapertura serán autorizadas de acuerdo a resultados semanales del Semáforo Federal Covid - 19, previa corroboración de datos con base en el Semáforo estatal de Yucatán, anunció recientemente el gobernador Mauricio Vila.

En la “ola” 1, (sin fecha) se prevé la apertura controlada de oficinas de corporativos, servicios profesionales y medios de comunicación. También, el regreso a actividades de comercio al mayoreo, manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler y de alojamiento.

En la “ola” 2, que tampoco tiene fecha de inicio, los hoteles podrán operar al 15% de capacidad y sólo para hospedaje de trabajo, mientras que en restaurantes, estéticas y clínicas de salud se limitará la actividad al 50% de su capacidad y sólo con reservación; estará prohibida la espera.

En la “ola” 3, que tampoco tiene fecha de inicio, se sumarían a esta reapertura gradual en Yucatán, escuelas y servicios educativos, sitios de entretenimiento y cultura, bares y centros comerciales, así como templos y actividades religiosas. Los hoteles podrán operar al 25% de capacidad y ya podrán recibir turistas. La actividad de restaurantes, estéticas y clínicas de salud aumentará al 75%, siempre con reservación. Evidentemente en las “olas de reapertura económica” no aparece en ningún apartado el sector primario; ahí notamos que seguimos sin existir para el gobierno de Mauricio Vila, dijo el dirigente campesino.