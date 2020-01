Derroche y represión los símbolos del actual gobierno en Yucatán

Tras los sucesos ocurridos el domingo donde un numeroso grupo de habitantes de Yucatán que realizaban un marcha pacífica en contra de la alza de impuestos y su disolución con gas lacrimógeno, el PRI reitera su condena y vuelve a pedir al gobierno estatal que encabeza Mauricio Vila, se “apriete el cinturón” reduciendo gastos innecesarios como contratación de nuevo personal, compra en pasajes de avión y papelería, entre otros rubros con los cuales ahorraría y no habría necesidad de exigir al pueblo de Yucatán más carga tributaria, advierte Francisco Torres Rivas, presidente del PRI en Yucatán en entrevista con La Verdad.

¿Cómo vió el Yucatán que se mostró ayer?

-Definitivamente es algo que se había estado acumulando en la sociedad; la molestia con respecto al gobierno panista de Mauricio Vila Yo creo que el día de ayer era la oportunidad que la gente que la sociedad de expresar su molestia e inconformidad con respecto a los nuevos impuestos y lamentamos muchísimo y condenamos enérgicamente la represión en contra de la gente que se dio el domingo.

El gobierno del Estado dice que hubo grupos infiltrados pero nosotros hemos visto los vídeos y las imágenes y es pura gente del pueblo mucha gente de la tercera edad jubilados y pensionados niños, familias completas y realmente nosotros no hemos identificado en dónde están los infiltrados. Yo creo que aquí es claro que fue muy lamentable lo ocurrido, lo condenamos. Esperemos que Derechos Humanos tome cartas en el asunto y que esto no vuelva a suceder en Yucatán.

Estamos a favor de la manifestación de las ideas y con lo ocurrido el domingo el gobierno del estado mostró la verdadera cara de represión.

Estamos completamente en desacuerdo, no son las maneras de gobernar este estado y mucho menos de tratar por ello yucateco.

¿Qué sigue en la campaña jurídica, porque suponemos que esto no termina aquí?

-Vamos a continuar con la batalla, queda todavía el tema del reemplacamiento, el cobro al transporte de carga, el cobro a los hoteleros y hoy hay una nueva causa que es está represión,

Desde el día de ayer hemos visto a las expresiones de diversos actores en redes sociales, la molestia muy grande en contra el gobierno estatal.

¿Qué pasó con los diputados del PRI; ellos encontraron razones para avalar el alza de los impuestos, pero porque no lo hablaron con la sociedad?

-Creo que fue un tema de información. Yo respeto la decisión que tomaron los diputados pero nosotros como partido tenemos la obligación estar del lado de la gente, de las causas. Yo tuve la oportunidad de ser legislador tanto local como federal y entiendo que a veces queda muy poco margen de maniobra que se tiene. Pero nosotros en el partido estamos ocupados en estructurar estas mesas de lucha jurídica y en el análisis que hemos realizado a profundidad en la Ley de Ingresos del gobierno del estado y ahí con números en las manos podemos determinar que no es necesario cobrar más impuestos si realmente el gobierno panista se ajusta el cinturón y así no tendría necesidad de cobrar nuevos impuestos.

Por ejemplo, el gobernador habla que van a seguir despidiendo personal pero por otro lado contratan con honorarios y grandes prestaciones de 2019 a 2020, hubo incremento de 198 millones de pesos para contratación de nuevo personal.

En combustibles, en alimentación, en pasajes de avión, en materiales de oficinas como papelería, en arrendamiento de transporte, en energía eléctrica, para este ejercicio todos estos rubros tienen incrementos importantes, algunos del 200 y otros hasta del 300 por ciento.

El actual gobierno habla mucho del tema de la austeridad y la seguridad pero es un doble discurso, no pero no estamos viendo que haya una austeridad real y son ellos los que juegan con el tema de la seguridad para poder exigir más impuestos.

El presupuesto 2020 se plantea con una austeridad ficticia

¿Específicamente en el tema de la seguridad está el endeudamiento de 2 mil 600 millones para sufragar todos estos gastos en seguridad, entonces ahora el gobierno estatal pide más dinero para el mismo renglón?

-En ese momento el PRI dio su aval para contar con este préstamo, pero ahora ya con ese dinero disponible no se justifica el cobro de nuevos impuestos.

¿Existe la advertencia que habrán más despidos?

-Si, en este sentido hacemos un llamado a todo aquel que se sienta vulnerado su derechos laborales con despidos injustificados, se pueden acercar a la Casa del Pueblo donde tenemos un grupo importante de abogados que está dándole seguimiento a todos los despidos, a los pensionados, sin importar que no sean militantes o simpatizantes del PRI.

En el gobierno de Mauricio Vila se despide a la base trabajadora para dar chamba a amigos y allegados con altos sueldos

¿Los amparos concretamente cómo están funcionando?

-El que estamos trabajando en un principio por el cobro del 8 por ciento para la seguridad en el recibo de CFE, estaba muy avanzado, ahora estamos trabajando en los otros impuestos, es una tarea que la estamos haciendo muy puntual, porque no queremos sacar amparos Fast Track para que se nos caigan, sino que estamos profundizando en todo el aspecto jurídico, trabajando en el cobro al transporte de carga y el reemplacamiento dónde vamos aplicar una estrategia distinta.

¿Cuánto le cuesta un amparo a la persona que lo solicita?

-Estamos ofreciendo el trámite de manera gratuita a todo aquel que lo solicite.

¿Es postura que han asumido de oposición, por cuanto tiempo será?

-Tenemos que ser una oposición responsable, y en esa responsabilidad como fue el caso del préstamo el PRI dio su aval, pero hay otros asuntos que están dañando a la gente no lo vamos a aceptar y lo que sintamos y veamos que es en beneficio de Yucatán y su gente, por supuesto que lo vamos a apoyar, esa va a ser la gran diferencia, no que seamos una oposición entregada y mucho menos irresponsable que diga no a todo.

¿Le parece que pudiera concretarse la revocación de mandato de la que están hablando en redes sociales?

-Hay una gran molestia entre la ciudadanía, esta molestia que ya estaba antes y durante la marcha hoy es más intensa; el gobernador debe valorar la gente que está a su alrededor, debe tomar medidas. Por nuestra parte había que explorar qué tan viable puede ser la revocación de mandato. La sociedad se siente engañada, lastimada, sienten que se trata de una insensibilidad por parte del gobierno estatal y es muy lamentable que en menos de un año haya una descomposición tan fuerte en Yucatán.

Mientras el gobierno federal es austero en gastos de traslados aéreos, en Yucatán el gobernador duplica el presupuesto para la compa de boletos de avión. Yucatán tiene un gobernante viajero.

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Yéndonos un poco al tema político este es un momento crucial para el PRI donde debe mostrar las diferencias en la forma de gobernar, sabemos que Yucatán ha sido un estado donde habido alternancia, ¿Tiene posibilidades el PRI de remontar en Yucatán para regresar al gobierno estatal?

-Tenemos posibilidades reales de remontar y regresar al gobierno, hay posibilidades, pero será de mucha importancia los resultados que tengamos en el 2021; tenemos gobierno en 58 municipios y una presencia territorial importante en el estado. Hay muchos ciudadanos que decidieron no votar por el PRI en la última elección y hoy están arrepentidos, pero la oportunidad de que hagan comparaciones entre los gobiernos del PRI y los del PAN.

Síguenos en Instagram

Nosotros, en el PRI estamos trabajando, renovando nuestras estructuras, el PRI está construyendo y trabajando para nuestro partido pero también para el estado de Yucatán.