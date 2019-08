Depuran de la CROC a políticos oportunistas

Pedro Oxté Conrado, dirigente de la confederación revolucionaria de obreros y campesinos (CROC) en Yucatán, informo que se ha pasado la barredora al interior de la organización sindical que pasó de 140 a 120 organizaciones afiliadas, ósea 20 de ellas salieron.

“En la Croc, teníamos un registro 140 organizaciones en el estado, pero nos percatamos de que solo aparecían en los procesos electorales, para que les validemos a sus candidatos, ósea eran organización políticas realmente, cuando termina la política simplemente ya no regresan a la CROC, por lo que ubicamos esos grupos y los despedimos, ya no tienen espacio con nosotros, porque son líderes oportunistas, que no se preocupan realmente por el trabajador, nosotros no queremos líderes oportunistas, sino líderes que se remanguen las mangas para trabajar y luchar por los compañeros trabajadores” informó Pedro Oxté, líder sindical de la CROC.

Con respecto al nuevo sindicato Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), el líder comentó en que “hay algo raro, hay intereses”, al destacar que en esa organización que dice es 100 por ciento “política” más que laboral, figuran precisamente personajes como Raúl Paz Alonzo, senador por el Partido Acción Naciona (PAN) y Verónica Camino Farjat, también senadora, quien ahora milita en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“No apruebo que en sindicatos como Catem, políticos formen parte de la directiva, quienes saben poco o nada sobre de una jornada de trabajo rudo como la del obrero”.

Por último dijo no preocuparse por la “competencia” de este nuevo gremio quien atrae trabajadores, pues a diferencia de la CROC, la Catem es un gremio político más que laboral. También comento que las que fueron expulsados de la CROC fueron organizaciones de tricitaxis, así como de taxis denominado “Taxi Plus”, y organizaciones relativas a la construcción.