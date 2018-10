Deportistas de Tae Kwon Do de Yucatán viajaran a Tlaxcala para torneo

Con la presencia de taoínes de talla nacional e internacional, un total de 28 atletas de Yucatán viajarán al Torneo Nacional de Tae Kwon Do de Tlaxcala, el cual se realizará el próximo 27 de octubre en la Universidad Autónoma de dicha ciudad.

Los profesores Rafael y Arturo Vergara son los encargados de llevar a este grupo con las expectativas de pelear el primer lugar como equipo en este evento, ya que hace un par de años fueron los campeones y esperan repetir.

En el certamen se espera la asistencia de cuando menos unos mil participantes de los estados de Ciudad de México, Nuevo León, entre otros.

Valentina Ancona, medallista de oro y bronce en los Juegos Centroamericanos Estudiantiles y del Caribe y de Olimpiada Nacional, respectivamente, es una de las cartas más fuertes para Yucatán que competirá en la categoría infantil, juvenil y adultos tanto en la rama varonil y femenil.

"Me siento lista y dispuesta a defender los colores de mi estado en busca de buscar el título en mi división. Me he preparado muy fuerte a lo largo de estos meses y cuando con la experiencia de eventos importantes para demostrar mi talento en Tlaxcala", señaló la deportista de Yucatán.