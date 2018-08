Deportista de Yucatán decidido a defender su corona

El yucateco Manuel Jiménez Balan va en busca del bicampeonato en la Paralimpiada Nacional 2018, la cual se llevará a cabo en Colima del 23 de agosto al 5 de septiembre.

El joven competirá en atletismo con las especialidades de lanzamiento de bala, jabalina y disco, en las primeras dos pruebas es el actual campeón y defenderá su corona, mientras que en la tercera ocupó el sexto lugar el año pasado, por lo que pretenderá escalar más lugares en esta edición.

Indicó que está comprometido con su deporte y confía en regresar como el mejor atleta en la especialidad de campo.

Manuel fue diagnosticado con parálisis cerebral desde pequeño y ha tenido que batallar para salir adelante pese a las adversidades que le ha puesto la vida.

Sin embargo, en el deporte encontró su mejor medicina y asegura que: “Venir a entrenar me pone de buenas a tal grado que no existen límites”.

“Acercarme al atletismo me cambio mi estilo de vida porque me volvió más independiente y me siento más ágil de lo normal”, indicó.