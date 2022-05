Denuncias contra violencia digital no proceden en Yucatán

El internet se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en los últimos años debido a las ventajas que ofrece en cuanto a conectividad y comunicación, sin embargo, los delitos de tipo sexual han encontrado en este medio una forma de continuar con las agresiones hacia las mujeres, sin que se pueda castigar a los culpables.

En entrevista con La Verdad Noticias, Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Nacional del Feminicidio en Yucatán, aseguró que a lo largo de cinco años, a través de dicha agrupación han recibido al menos a 27 personas víctimas de violencia digital en razón de género, mismas que han presentado su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sin que obtengan un resultado favorable.

Subrayó, ese número son solamente las denuncias que han recibido a través del Observatorio, pues distintas activistas, colectivos y organizaciones feministas, han documentado más de 100 víctimas que han acudido a la FGE a denunciar un caso de violencia digital, de las cuales menos del 10 por ciento ha obtenido una sentencia condenatoria contra su agresor.

Asimismo, existen mujeres en el interior del Estado que no denuncian por temor y otras que al llegar ante los agentes investigadores, son desalentadas porque aseguran, este tipo de denuncias no proceden en Yucatán.

“Si no logramos avanzar con una denuncia digital, que van, la ponen y dicen, no podemos hacer nada y tenemos que intervenir como frente o parte de la sociedad civil para que medio camine, no sé de qué manera va a caminar todo esto”, mencionó tras la firma del Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de la lucha contra la violencia de género digital en México, entre el Gobierno del Estado y Eurosocial.

Resalta acciones

El gobernador aseguró que en su administración se trabaja contra la violencia de género

En dicho evento celebrado este martes, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, resaltó que durante su administración se ha fortalecido el combate a la violencia de género, con el aumento en un 53 por ciento al presupuesto de la Secretaría de las Mujeres, del 23 por ciento a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav) y la creación de 105 Institutos Municipales de la Mujer.

Además, subrayó que con la firma de dicho documento, entre Semujeres, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la FGE, el Instituto de Acceso a la Información Pública (Inaip) y la Ceeav, se fortalecen las acciones institucionales en torno a la lucha contra la violencia de género en medios digitales.

No obstante, desde hace más de tres años existe una página de internet en donde se exhibe contenido íntimo de cientos de adolescentes y jóvenes yucatecas (así como de Campeche y Quintana Roo), sin que hasta el momento las autoridades hayan dado con los responsables o cuando menos lograran dar de baja el sitio web.

Asimismo, a inicios del 2022, un grupo de mujeres estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab, denunciaron la existencia de un grupo creado en la red de mensajería Telegram, en donde se compartía información, fotografías y videos íntimos de estudiantes de las principales universidades de Yucatán, sin el consentimiento de las víctimas. Acerca de esto último, tampoco ha habido detenidos.

“Firmar es muy fácil, aprobar una ley es muy fácil, lo difícil es poner un protocolo y ver que camine, ver que se cumpla como la ley de acceso, como el protocolo de feminicidios de tipo penal, entonces, sí está muy bien el acto, qué bueno que nos invitaron, pero sí nos hubiera gustado tener una reunión más a fondo”, argumentó la activista.

De igual forma, durante el evento se comentó que la violencia de género en su punto más grave conlleva al feminicidio, delito que en Yucatán se condena hasta con 40 años de prisión. Sin embargo, Salas Salazar aseguró que de nada sirve aumentar las penas, si no se trabaja en la prevención del delito.

Campañas de difusión

Adelaida Salas Salazar

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

En ese sentido, indicó que es necesario que el gobierno cree campañas agresivas en medios de comunicación y canales oficiales, para difundir mensajes cuyo objetivo sea la erradicación de la violencia de género, aumentar el presupuesto de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y capacitar a los agentes que se encargan de levantar las denuncias, para ser más sensibles con las víctimas.

“Si no tenemos prevención en el estado ¿cómo va a dejar de pasar esto?. Si no tenemos atención en el caso de una mujer a la que querían matar, pero no pasa nada ¿Cómo le hacemos para que disminuya?”, cuestionó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!