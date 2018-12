Denuncian que una joven fue drogada en el centro de Mérida

Denuncian en redes sociales que una mujer fue aparentemente drogada mientras caminaba en las calles del centro de la ciudad de Mérida, una publicación viralizada por los internautas dice que la joven levantó una pluma posteriormente sintió un piquete, pero siguió su camino hasta el momento en le que empezó a sentir que le faltaban fuerzas.

La publicación que iniciaba con un “urge leer sobre todo mujeres” señala que la joven mujer al sentir que perdía fuerzas decidió pedirle ayuda a los elementos policíacos, quien llamaron a los familiares de la joven.

Después de que la familia llegó a buscarla la joven se desmayo y posteriormente fue trasladada al hospital donde permaneció inconsciente durante varias horas, los exámenes toxicológicos que le realizaron revelaron que a la joven le administraron alguna sustancia que hizo que perdiera el control de su cuerpo.

Cabe mencionar que la joven sigue internada en el hospital, por lo que sus familiares piden y hacen un llamado para que las mujeres se mantuvieran en alerta y que eviten levantar objetos del piso en calles complicadas de la ciudad para evitar posibles ataques.

Los hechos denunciados en la publicación de redes sociales acontecieron el pasado domingo nueve de diciembre.

Cita textual:

Urgente Leer sobre todo mujeres‼️

El día de ayer mi prima caminaba desde monjas hacia la plaza grande y había varias personas delante y tras de ella y al parecer a una de esas personas se le cayó un pluma, la levantó y en eso sintió un piquete siguió caminando no dándole importancia a eso y llegando al coopel de plaza grande sentía que sus piernas no respondían y se dirigió hacia los policías y pidió que le llamen a su mamá y cuando fueron por ella no tardó mucho y se desmayó y así estuvo más de 12 horas inconsciente ya en el hospital le hicieron estudios toxicológicos y resulta que si le pincharon con alguna sustancia que la dejó inconsciente ya a casi 24hrs después del suceso aún no coordina bien y sigue en el hospital.

Gracias a Dios pidió ayuda con tiempo y no le pasó nada, compartan esta información por favor si ven que a alguien se le cae algo no lo levanten, si sienten algún piquete o algún síntoma de mareos, pérdida de coordinación, dolor de cabeza o algo similar. Acérquese con algún policía o pidan ayuda.

Tengan mucho cuidado ella ahora está con su familia pero no sabemos lo que le pudo haber pasado.

Compartan por favor esta información para evitar que a alguien más le suceda algo similar.

Pasó en Mérida, Yucatán en el centro de la ciudad en pleno domingo 9 de diciembre.