Denuncian que el sector ganadero de Yucatán está en el abandono

En las noticias de hoy destaca la declaración de un exdirigente de la Unión Ganadera Regional de Oriente de Yucatán (UGROY), quien asegura que el gobierno federal ha afectado a la ganadería del estado durante esta pandemia de Covid-19.

Luis Cepeda Cruz, dijo a La Verdad Noticias, que la ganadería de Yucatán durante este sexenio está sufriendo ante la desaparición del programa de apoyo que por años había existido, dejando en malas condiciones a todos los productores ganaderos del estado.

Ganaderos de Yucatán que afirman estar abandonados por el gobierno federal, ya se preparan para lo más difícil de la temporada invernal que inicia la próxima semana.

Luis Cepeda Cruz, propietario del rancho “San Cutz”, aseguró que los ganaderos yucatecos ya se preparan para lo más difícil de la temporada invernal que inicia la próxima semana.

El ex dirigente de la Unión Ganadera Regional de Oriente de Yucatán (UGROY), dijo que están adquiriendo todos los alimentos balanceados para el sostenimiento y mantenimiento del hato ganadero para los próximos cuatro meses.

Disminución de yerbas para el ganado

El exdirectivo ganadero sostuvo que ante la falta de lluvias viene la temporada seca del invierno, por lo que se debe contar con pasto seco y cortado, granos forrajeros, así como melaza, gallinaza y pollinaza para alimentar a las reses ante la escasez de pastizales.

Dijo que actualmente hay pastizales, pero como no va a haber más lluvias, va a disminuir la hierba, por eso tienen que contar con alimentos balanceados para poder dar mantenimiento a sus reses, y luego prepararse para enfrentar los meses de altas temperaturas y calor, (Marzo, abril y mayo), además de la prolongada sequía en la que el hato pierde peso y calidad en sus carnes.

Ganaderos comentan que deben contar con pasto seco y cortado, granos forrajeros, así como melaza, gallinaza y pollinaza para alimentar a las reses.

Cepeda Cruz comentó también que esperan apoyos del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural Estatal para que los grandes y pequeños ganaderos puedan aguantar estos meses de invierno.

Dijo que por la falta de lluvias no crecen los pastizales con que se alimentan los hatos ganaderos. También señaló que el gobierno Federal no ha volteado la mirada hacia los ganaderos y por ello andan pasando apuros ya que no cuentan con muchos recursos.

