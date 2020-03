Denuncian que clínica de Yucatán niega atención a hombre que no podía respirar

Un hombre denunció que un clínica de Yucatán le negó atención médica a pesar de que el personal observó que no podía respirar, ya que consideraron que su caso no era algo que sea considerado como emergencia.

En redes sociales, un hombre denunció que un hospital de Hunucmá, municipio del poniente de Yucatán, una enfermera le negó el servicio médico a pesar de que vio que tenía los pulmones cerrados y no podía respirar.

Personal médico de una clínica de Yucatán se negó a brindar atención a un hombre.

“Esta m@ldit… (sic) me negó el servicio médico. Tengo cerrado los pulmones y no podía respirar. Manifestó que no era urgente”, mencionó el hombre, quien además señaló que la enfermera llamó a la Policía de Hunucmá.

El hombre explicó en Facebook que antes de que lo corrieran, la enfermera llamó a la Policía Municipal de Hunucmá para que se lo lleven detenido, pero la víctima dijo que los uniformados no actuaron en su contra.

El afectado comentó que en el Centro de Salud no había consultas, motivo, al parecer, por el cual no lo atendieron, por lo que el hombre criticó fuertemente al personal médico, sobre todo a la enfermera, a quien insultó.

Se desconoce si el hombre fue atendido por el personal médico o si acudió a alguna otra clínica para ser atendido por el problema que padecía, ya que esa información no la proporcionó, pues sólo se limitó a realizar críticas.

Mala atención en hospitales de Yucatán

En otras noticias de Yucatán relacionadas con el tema, esta no es la primera vez que se denuncia a empleados de algún hospital del estado que se niegan a atender a algún paciente con graves problemas de salud.

El hombre señaló que una enfermera le dijo que su problema de salud no era grave.

El más reciente caso se suscitó en un hospital de Mérida, donde una mujer denunció que personal del Issste Lindavista se negó a atender de forma inmediata a su hijo, quien después de un escándolo fue atendido.

Debido a estas situaciones, varios usuarios han criticado la atención del personal médico de los hospital de Yucatán, ya que consideran que no tienen empatía para brindar un buen servicio a los derochohabientes.

