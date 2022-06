Denuncian prepotencia a bordo de ruta “Va y Ven” en Mérida

@KotasekRafa @PoderAG_Merida En paradero Nora Quintana, una señorita que dice para trabajar me quiere bajar del Camión Va Y Ven solo porque le pregunto a los pasajeros si salía aire fría y yo le dije que no lo siento muy fría. Y me está sacando pelea y me quiere bajar del camión pic.twitter.com/bFsG1IEbeA